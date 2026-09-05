Seis hombres fueron detenidos en Las Heras durante un procedimiento que permitió recuperar aproximadamente 600 tramos de cables de cobre de telefonía y secuestrar un camión utilizado para el traslado del material.
Golpe al tráfico de cobre en Las Heras con 6 detenidos y 600 tramos de cables secuestrados
Los sospechosos fueron sorprendidos mientras traspasaban los cables de telefonía a un galpón. Ninguno pudo justificar el origen del material de cobre
El operativo fue ejecutado por la Policía de Mendoza como parte del Plan Integral del Cobre, coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
El hecho ocurrió el viernes cerca de las 4, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras, con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría Sánchez, realizaba maniobras de prevención en la zona del Pasaje 25 de Mayo.
El operativo en Las Heras
Durante la recorrida, los uniformados detectaron un camión marca Iveco estacionado frente a un galpón. En el lugar, un grupo de individuos descargaba con mucha prisa un cargamento de cables de gran tamaño.
Al notar la presencia policial, los efectivos abordaron a los sospechosos para solicitar la documentación correspondiente y el origen de la carga. Debido a que los hombres no pudieron justificar la procedencia ni el destino del material, el personal procedió a la aprehensión de los involucrados.
Tras asegurar el perímetro, se dio participación a la Oficina Fiscal Nº 1 de Las Heras, desde donde se ordenó el secuestro del transporte y de los 600 tramos de cable tipo telefonía incautados en la caja del vehículo. Los 6 aprehendidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.
Este procedimiento forma parte de las acciones operativas dispuestas por el Ministerio de Seguridad y Justicia bajo el Plan Integral del Cobre, un esquema de patrullaje preventivo, investigación penal e inspección de galpones diseñado para desalentar el robo, acopio y comercialización ilegal de metales no ferrosos en la provincia.
En el 2022, se aprobó una ley para evitar el robo de cobre en Mendoza a través de la sustracción de transformadores y cables que afectan la prestación de servicios y el desarrollo de distintas actividades.
En pocas palabras
- Seis detenidos: la Policía de Mendoza desbarató una banda dedicada al robo y acopio de cobre.
- 600 tramos secuestrados: se incautaron cables de telefonía y un camión en Las Heras.
- Plan Integral: el operativo se enmarca en acciones contra el comercio ilegal de metales no ferrosos.