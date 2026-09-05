Golpe al tráfico de cobre en Las Heras con 6 detenidos y 600 tramos de cables secuestrados

Parte del material de cobre secuestrado que era trasladado en un camión en Las Heras. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

El operativo en Las Heras

Durante la recorrida, los uniformados detectaron un camión marca Iveco estacionado frente a un galpón. En el lugar, un grupo de individuos descargaba con mucha prisa un cargamento de cables de gran tamaño.

Al notar la presencia policial, los efectivos abordaron a los sospechosos para solicitar la documentación correspondiente y el origen de la carga. Debido a que los hombres no pudieron justificar la procedencia ni el destino del material, el personal procedió a la aprehensión de los involucrados.

Tras asegurar el perímetro, se dio participación a la Oficina Fiscal Nº 1 de Las Heras, desde donde se ordenó el secuestro del transporte y de los 600 tramos de cable tipo telefonía incautados en la caja del vehículo. Los 6 aprehendidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Este procedimiento forma parte de las acciones operativas dispuestas por el Ministerio de Seguridad y Justicia bajo el Plan Integral del Cobre, un esquema de patrullaje preventivo, investigación penal e inspección de galpones diseñado para desalentar el robo, acopio y comercialización ilegal de metales no ferrosos en la provincia.

En el 2022, se aprobó una ley para evitar el robo de cobre en Mendoza a través de la sustracción de transformadores y cables que afectan la prestación de servicios y el desarrollo de distintas actividades.