Resolver el desafío matemático (7.000 x 6 - 2.000) ÷ (4 + 4) es una forma de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, son útiles para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (7.000 x 6 - 2.000) ÷ (4 + 4)?
Desafío matemático para poner a trabajar tu cerebro. Si se aplica la ley PEMDAS se llega al resultado correcto rápidamente.
Son varias las personas que tienen dificultades para resolver este desafío matemático (y más todavía si deben hacerlo en menos de 15 segundos). Incluso, existen varios que, aun con estudios superiores o universitarios, no logran resolver el ejercicio de manera correcta.
Esta clase de desafío matemático destaca también la importancia de aplicar la jerarquía correcta en la resolución de cálculos combinados. Se pueden solucionar en menos de 15 segundos si te animás a utilizar el 100% tu cerebro.
La regla que sí o sí debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos:
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Siguiendo este orden se llega al resultado correcto, por lo que ejercicios aparentemente difíciles se volverán fáciles. ¿Cuánto es (7.000 x 6 - 2.000) ÷ (4 + 4)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.
a) (7.000 x 6 - 2.000) ÷ (4 + 4)
b) (42.000 - 2.000) ÷ (8)
Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.
c) 40.000 ÷ 8
d) Resultado final: 5.000
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Alcanzar el resultado correcto en esta clase de desafío matemático hace que las personas que se atreven a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollen una red neuronal más densa y eficiente. De esta forma se crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).
Solucionar este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
En pocas palabras
- Desafío matemático: Resolver (7.000 x 6 - 2.000) ÷ (4 + 4) aplicando la ley PEMDAS.
- Resolución: Se resuelven paréntesis primero, luego divisiones o multiplicaciones, y finalmente sumas o restas.
- Resultado: La operación da como resultado final 5.000, ejercitando la lógica y el razonamiento.