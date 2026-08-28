Mendoza busca subirse a la cadena de proveedores del Triángulo del Cobre

La frase resume una estrategia de doble vía:

Mendoza exportando servicios : que las pymes locales de ingeniería, tecnología, logística y servicios mineros puedan venderle a proyectos en Chile y Perú, no solo a los que están en territorio provincial.

: que las pymes locales de ingeniería, tecnología, logística y servicios mineros puedan venderle a proyectos en Chile y Perú, no solo a los que están en territorio provincial. Chile y Perú invirtiendo en Mendoza: atraer a operadores con trayectoria en esos países —donde la industria minera está mucho más madura— para que se instalen o inviertan en la provincia.

Es una apuesta a que la escala regional, y no solo la escala de cada proyecto individual, sea lo que finalmente traccione a las empresas mendocinas hacia la cadena de valor del cobre.

El marco que hace posible esa integración: el Triángulo del Cobre

Esa estrategia de proveedores no aparece aislada: se apoya en un esquema de integración regional que se discutió en el Primer Encuentro Ministerial sobre Minerales Estratégicos para la Integración Regional, en Santiago, donde se reunieron autoridades mineras de Argentina, Chile, Perú y Bolivia.

Allí tomó fuerza el concepto de Triángulo del Cobre —Argentina, Chile y Perú—, que plantea una mayor convergencia entre los países que concentran los principales recursos y proyectos cupríferos de la región. Latorre remarcó que el encuentro permitió "trabajar sobre la integración regional con funcionarios a cargo de minería de Perú, Chile, Bolivia", con la participación además del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie.

Ese marco regional es, en los hechos, la condición necesaria para que la estrategia de proveedores tenga sentido: sin una lógica de integración entre los tres países, es más difícil que una pyme mendocina llegue a venderle a un proyecto chileno o peruano, o que un operador extranjero decida instalarse en la provincia.

Los proyectos que traccionan la demanda de proveedores

La posibilidad de que Mendoza se integre como proveedora está directamente atada a la escala de los proyectos cupríferos que se están desarrollando en la región, expuestos en un panel específico durante la agenda:

Los Azules , presentado por su gerente general, Michael Meding.

, presentado por su gerente general, Michael Meding. El Pachón , expuesto por Iván Grgic, gerente de Asuntos Públicos de Glencore.

, expuesto por Iván Grgic, gerente de Asuntos Públicos de Glencore. Vicuña, con representantes del propio proyecto.

Estos desarrollos —con inversores como Glencore y Lundin Mining— son, en última instancia, la demanda concreta que la estrategia de proveedores busca capturar: cada uno necesita servicios de ingeniería, logística, tecnología y mano de obra calificada que hoy Mendoza busca posicionar como oferta regional y no solo local.

Los cuellos de botella que Latorre puso sobre la mesa

Para que esa integración avance, la ministra identificó los déficits estructurales que atraviesan a toda la región andina: infraestructura, financiamiento y formación de capital humano. "La infraestructura, el capital, la formación del capital humano para trabajar en esta industria son tópicos que nos preocupan y que nos ocupan a ambos países", afirmó, un diagnóstico que también condiciona directamente la capacidad de las empresas proveedoras mendocinas para escalar a nivel regional.

El resto de la agenda

La gira incluyó además la Cumbre de la Minería SONAMI 2026, organizada por la Sociedad Nacional de Minería de Chile, y la participación en el encuentro "Advancing Latin America's Minerals Potential for Energy and Development", del World Economic Forum junto a la Universidad de Concepción, donde se debatió el rol de la región en el abastecimiento de minerales críticos para la transición energética.

La agenda cerró en la Embajada argentina en Chile, donde Latorre sintetizó el sentido del viaje: "Trabajamos en el desafío para desarrollar la minería en Argentina y, por supuesto, también en la provincia de Mendoza".