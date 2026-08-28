Volvió la paz cambiaria: el dólar oficial y el blue cerraron la semana estables

A su vez, el dólar tarjeta alcanzó los $2.004,28 con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias. Y de esa forma, no cede en su condición de precio más caro de la plaza.

En medio de la estabilidad del dólar mayorista y de su reforma, el Banco Central volvió a comprar divisas

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el segmento interbancario, el dólar mayorista siguió consolidado arriba de los $1.500. La divisa finalizó acomodada en $1.512, en una rueda que mantuvo un volumen fluido de operaciones.

De esa forma, el mayorista todavía se encuentra lejos de la banda cambiaria máxima de intervención o techo, que el Banco Central fijó en $1.876,50. El piso o banda mínima estuvo en los $741,19.

El BCRA absorbió u$s 82 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Y encadenó 22 ruedas consecutivas con saldo comprador para superar la barrera de los u$s 14.000 millones acumulados en lo que va de 2026

Los tipos de cambio financieros mostraron apenas fluctuaciones de centavos durante el transcurso de la tarde. El dólar MEP osciló entre los $1.537 - $1.541, lo que significó una brecha prácticamente nula con el minorista oficial.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se consolidó como la mayor cotización entre los paralelos bursátiles. Y le puso broche al viernes vendiéndose en torno a los $1.607,19.