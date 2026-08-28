Gastaron millones de dólares en un edificio a todo lujo de 14 pisos que ahora tienen que demoler

Una paralización de una década y la causa penal por estafa

El proyecto de Floreal del Sol fue anunciado en 2010 como un megaemprendimiento inmobiliario que incluiría seis torres residenciales, oficinas y un hotel de la cadena Mantra. Sin embargo, la construcción se detuvo definitivamente en 2015, dejando la torre a medio construir y expuesta a la intemperie.

Paralelamente a la causa civil por prevención de daños que impulsa el municipio, el desarrollo cuenta con un expediente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. En esa investigación se rastrea una estafa millonaria de 5 millones de dólares que afectó a 244 inversores y compradores. Por esas maniobras defraudatorias ya fueron procesados los desarrolladores Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y Emilia Mercedes Álvarez.