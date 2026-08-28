Gastaron millones de dólares en un edificio a todo lujo de 14 pisos que ahora tienen que demoler

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Campana, en Buenos Aires, ratificó la sentencia que ordena la demolición total de Floreal del Sol, el edificio inconcluso de 14 pisos que permanece paralizada desde 2015 en la avenida San Martín 565, en pleno centro de Belén de Escobar. El fallo confirma la resolución de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana, que faculta a la Municipalidad de Escobar a ingresar al predio para erradicar la estructura ante los riesgos estructurales detectados por los peritos técnicos.
Desmonte de la grúa, subsuelos y recomposición del predio
La orden judicial abarca mucho más que la fachada visible sobre la principal arteria del distrito. El plan de intervención aprobado contempla un abordaje integral de la parcela para erradicar los peligros latentes en la zona urbana:
- Retiro de infraestructura pesada: Desanclaje, desarme y remoción de la grúa torre de 50 metros ubicada junto a la estructura, además de la quita de encofrados con riesgo de desprendimiento.
- Demolición bajo nivel: Eliminación completa de las bases, subsuelos, cimientos y pilotes que sufrieron filtraciones y acumulación de agua durante años.
- Costos a cargo del titular: La ejecución estará a cargo del municipio o de empresas contratadas, pero los gastos operativos deberán ser reembolsados por Doro Florida SA, firma titular del inmueble.
A pesar del aval judicial, el inicio de las máquinas no será inmediato. La empresa demandada aún conserva la posibilidad de apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de la Nación. Una vez que el fallo adquiera firmeza, la comuna deberá solicitar la toma de posesión ante el juez de la causa y presentar un plan técnico de obras.
Una paralización de una década y la causa penal por estafa
El proyecto de Floreal del Sol fue anunciado en 2010 como un megaemprendimiento inmobiliario que incluiría seis torres residenciales, oficinas y un hotel de la cadena Mantra. Sin embargo, la construcción se detuvo definitivamente en 2015, dejando la torre a medio construir y expuesta a la intemperie.
Paralelamente a la causa civil por prevención de daños que impulsa el municipio, el desarrollo cuenta con un expediente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. En esa investigación se rastrea una estafa millonaria de 5 millones de dólares que afectó a 244 inversores y compradores. Por esas maniobras defraudatorias ya fueron procesados los desarrolladores Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y Emilia Mercedes Álvarez.
En pocas palabras
- Edificio a demoler: La Justicia ordenó la demolición total de un edificio inconcluso de 14 pisos en Belén de Escobar.
- Riesgos estructurales: La Municipalidad de Escobar podrá erradicar la estructura ante los peligros detectados.
- Causa judicial: La orden judicial también abarca el desmonte de infraestructura pesada y subsuelos inundados.