Calendario de pagos completo de ANSES septiembre 2026: cuándo cobro jubilaciones, AUH y pensiones

Igual que todos los meses, las fechas de cobro están determinadas por la terminación del DNI de cada beneficiario, según lo dispuesto por ANSES.

El calendario de pago de ANSES en septiembre 2026

Según lo confirmado por ANSES, los pagos comenzarán el 8 de septiembre con jubilados y pensionados. Este es el calendario de pago de cada categoría: