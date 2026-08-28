La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y prestaciones por desempleo.
Calendario de pagos completo de ANSES septiembre 2026: cuándo cobro jubilaciones, AUH y pensiones
ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026. Jubilados, pensionados, AUH, asignaciones y beneficiarios de desempleo cobrarán según la terminación del DNI. Conocé todas las fechas.
Igual que todos los meses, las fechas de cobro están determinadas por la terminación del DNI de cada beneficiario, según lo dispuesto por ANSES.
El calendario de pago de ANSES en septiembre 2026
Según lo confirmado por ANSES, los pagos comenzarán el 8 de septiembre con jubilados y pensionados. Este es el calendario de pago de cada categoría:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2
En el caso de la Prestación por Desempleo Plan 2, ANSES estableció el pago para todas las terminaciones de DNI del 1 al 9 de octubre.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
- Todos los DNI, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.
- Todos los DNI, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre.
En pocas palabras
- ANSES definió: Calendario de pagos de septiembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH.
- Fechas clave: Los cobros se basan en la terminación del DNI y comienzan el 8 de septiembre.
- Beneficiarios: Incluye jubilaciones mínimas y superiores, PNC, AUH, asignación por embarazo y desempleo.