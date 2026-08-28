Jubilaciones de ANSES en septiembre: la escala completa con aumento y bono para cada haber

Los haberes de los jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES registraron un reajuste del 2,11% para septiembre de 2026. La actualización se efectúa conforme a la fórmula de movilidad mensual atada al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, que computó los dos decimales de la inflación de julio (2,1%) para definir el valor exacto del haber.
La medida abarca la jubilación mínima, el haber máximo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las prestaciones graciables.
- Jubilación mínima: $428.633,20 + $70.000 de bono: $498.633,20
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
- PUAM: $342.906,55 + $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez / Vejez): $300.043,23 + $70.000: $370.043,23
Esquema de asignación del bono previsional
El refuerzo extraordinario de $70.000 se acredita directamente junto con la liquidación habitual en la cuenta bancaria del titular:
- Monto completo: asignado a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de 7 hijos o más.
- Monto proporcional: destinado a beneficiarios con ingresos superiores a la mínima, otorgándose de manera escalar hasta alcanzar el techo consolidado de $498.633,20.
Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Para dar inicio al trámite de retiro ordinario ante el organismo previsional, se debe completar el siguiente procedimiento digital y presencial:
- Acceso al sistema: ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Verificación de aportes: dirigirse a la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral para corroborar que todos los períodos trabajados figuren registrados.
- Documentación respaldatoria: ante la presencia de períodos no asentados, reunir certificaciones de servicios, recibos de sueldo antiguos, carnet de afiliación a obra social o Declaración Jurada, sumado a la planilla del Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Solicitud de turno: reservar una cita presencial en la oficina de ANSES elegida a través del portal y concurrir el día asignado con el DNI.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Aumento del 2,11% para jubilaciones y pensiones de septiembre.
- Refuerzo: Bono de $70.000 para jubilación mínima y montos proporcionales.
- Trámite: Guía paso a paso para solicitar la jubilación a través de Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI