Jubilaciones de ANSES en septiembre: la escala completa con aumento y bono para cada haber

La medida abarca la jubilación mínima, el haber máximo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las prestaciones graciables.

Jubilación mínima: $428.633,20 + $70.000 de bono: $498.633,20

$428.633,20 + $70.000 de bono: Jubilación máxima: $2.884.395,56

PUAM: $342.906,55 + $70.000: $412.906,55

$342.906,55 + $70.000: PNC (Invalidez / Vejez): $300.043,23 + $70.000: $370.043,23

Esquema de asignación del bono previsional

El refuerzo extraordinario de $70.000 se acredita directamente junto con la liquidación habitual en la cuenta bancaria del titular: