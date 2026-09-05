Una mujer fue detenida tras ocultar cocaína en la merienda de su hija de 3 años en una escuela

La escuela Santa María de Belén de Las Heras donde se produjo la detención de la mujer de 34 años.

La sorpresa por el hallazgo en una escuela de Las Heras

Ante la insistencia y las muestras de nerviosismo de la madre, las autoridades escolares decidieron revisar la mochila antes de hacerle entrega del contenido. Durante la inspección, los docentes detectaron los envoltorios con la sustancia ilegal camuflados entre los alimentos que la niña llevaba para el refrigerio.

Tras el hallazgo, el equipo directivo dio aviso inmediato a la Policía, que se desplazaron al lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa. De forma paralela, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente.

En cuanto a la situación de la menor edad, se activó el protocolo de protección infantil y el caso fue derivado al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismo encargado de tomar las medidas pertinentes para garantizar la contención, el resguardo y la tutela de la niña en este contexto de vulnerabilidad.