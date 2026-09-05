Una mujer fue detenida en el interior de una escuela de Las Heras luego de que directivos y docentes descubrieran sustancias ilícitas ocultas en la mochila de su hija de 3 años. La droga se encontraba escondida dentro de un recipiente destinado a la merienda de la pequeña. Allí descubrieron 22 envoltorios de colores con cocaína, en total 12 gramos.
Una mujer fue detenida tras ocultar cocaína en la merienda de su hija de 3 años en una escuela
Docentes sospecharon de la actitud alterada de la madre cuando se presentó a retirar supuestos medicamentos de la mochila de la niña donde estaba la droga
El hecho se desencadenó este viernes cuando la madre, de 34 años, se presentó en la escuela Santa María de Belén en un evidente estado de alteración y con una actitud que despertó sospechas entre el personal, según contaron en el noticiero de Canal 7.
La mujer exigió que le entregaran la mochila de la niña argumentando que necesitaba retirar con urgencia unos medicamentos que había dejado en su interior.
La sorpresa por el hallazgo en una escuela de Las Heras
Ante la insistencia y las muestras de nerviosismo de la madre, las autoridades escolares decidieron revisar la mochila antes de hacerle entrega del contenido. Durante la inspección, los docentes detectaron los envoltorios con la sustancia ilegal camuflados entre los alimentos que la niña llevaba para el refrigerio.
Tras el hallazgo, el equipo directivo dio aviso inmediato a la Policía, que se desplazaron al lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa. De forma paralela, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente.
En cuanto a la situación de la menor edad, se activó el protocolo de protección infantil y el caso fue derivado al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismo encargado de tomar las medidas pertinentes para garantizar la contención, el resguardo y la tutela de la niña en este contexto de vulnerabilidad.