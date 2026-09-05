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Sorpresa en Las Heras

Una mujer fue detenida tras ocultar cocaína en la merienda de su hija de 3 años en una escuela

Docentes sospecharon de la actitud alterada de la madre cuando se presentó a retirar supuestos medicamentos de la mochila de la niña donde estaba la droga

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los envoltorios de cocaína hallados en la lunchera de una pequeña de 3 años en una escuela de Las Heras.

Los envoltorios de cocaína hallados en la lunchera de una pequeña de 3 años en una escuela de Las Heras.

Una mujer fue detenida en el interior de una escuela de Las Heras luego de que directivos y docentes descubrieran sustancias ilícitas ocultas en la mochila de su hija de 3 años. La droga se encontraba escondida dentro de un recipiente destinado a la merienda de la pequeña. Allí descubrieron 22 envoltorios de colores con cocaína, en total 12 gramos.

El hecho se desencadenó este viernes cuando la madre, de 34 años, se presentó en la escuela Santa María de Belén en un evidente estado de alteración y con una actitud que despertó sospechas entre el personal, según contaron en el noticiero de Canal 7.

La mujer exigió que le entregaran la mochila de la niña argumentando que necesitaba retirar con urgencia unos medicamentos que había dejado en su interior.

La escuela Santa Mar&iacute;a de Bel&eacute;n de Las Heras donde se produjo la detenci&oacute;n de la mujer de 34 a&ntilde;os.

La escuela Santa María de Belén de Las Heras donde se produjo la detención de la mujer de 34 años.

La sorpresa por el hallazgo en una escuela de Las Heras

Ante la insistencia y las muestras de nerviosismo de la madre, las autoridades escolares decidieron revisar la mochila antes de hacerle entrega del contenido. Durante la inspección, los docentes detectaron los envoltorios con la sustancia ilegal camuflados entre los alimentos que la niña llevaba para el refrigerio.

Tras el hallazgo, el equipo directivo dio aviso inmediato a la Policía, que se desplazaron al lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa. De forma paralela, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente.

En cuanto a la situación de la menor edad, se activó el protocolo de protección infantil y el caso fue derivado al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismo encargado de tomar las medidas pertinentes para garantizar la contención, el resguardo y la tutela de la niña en este contexto de vulnerabilidad.

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