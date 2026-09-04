Prisión preventiva para los primos y un cómplice que cayeron con 34 kilos de cocaína "del delfín"

Los acusados enfrentan cargos por tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización y distribución, agravada por la participación de tres o más personas. Además, sobre dos de los imputados pesa la calificación de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El operativo en el que cayó la presunta banda se concretó tras el seguimiento de un vehículo Audi que acudió a una propiedad en Guaymallén. En el lugar, las fuerzas policiales interceptaron el vehículo con un kilo de cocaína. En su interior viajaban los primos Clavería.

Al allanar la vivienda, incautaron otros 33 kilos etiquetados con el sello distintivo del delfín -asociado a estructuras de narcotráfico a gran escala- junto a 18.200 dólares en efectivo. Allí estaba Peralta, el tercer detenido.

Según la valuación del Ministerio de Seguridad, el cargamento tiene un valor aproximado de US$ 130.000. Sin embargo, debido a la alta pureza de la droga, se estima que el volumen podría “estirarse” hasta alcanzar los 70 u 80 kilos, aumentando significativamente su valor de reventa.

¿Se subió al Audi de casualidad y quedó en medio de un operativo?

En la audiencia de formalización que se desarrolló este viernes, la Justicia resolvió modalidades diferentes de detención para los tres acusados. Si bien dos fueron trasladados al Complejo Penitenciario VI, uno de los imputados fue beneficiado con una prisión domiciliaria “sui generis”.

No tiene personas bajo su cuidado, no padece una enfermedad ni es una cuestión de edad. La concesión de la domiciliaria para uno de los primos Clavería –atrapado en el Audi- respondió a una controversia planteada por la defensa sobre su rol puntual en la maniobra.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la audiencia, el acusado se habría subido al vehículo apenas tres cuadras antes de que se ejecutara el procedimiento policial y no habría formado parte del intercambio directo de la droga.

Ante la falta de elementos determinantes sobre su grado de intervención dentro del vehículo interceptado, el magistrado optó por una medida intermedia: dictar la prisión preventiva pero en su vivienda, fijando un plazo de 60 días para que tanto la Fiscalía como la defensa produzcan las pruebas correspondientes antes de resolver su situación procesal definitiva.

La trama detrás de la "droga del delfín" y el sello narco

La presencia del sello del delfín en relieve sobre la superficie de los ladrillos incautados conecta el operativo con redes que operan en el norte del país, habitualmente vinculadas al narcotráfico boliviano.

En la jerga de las organizaciones criminales, la marca del delfín funciona como una "garantía de origen" que certifica un alto nivel de pureza.

De ahí que se estima que un cargamento como este podría estirarse a unos 70 u 80 kilos antes de la venta al menudeo.

¿Son parte de una banda más grande?

Se supone que sí. Los investigadores creen que la caída de los Clavería y Peralta Pereyra es apenas una punta de una estructura de mayor envergadura.

Con la prisión preventiva ya confirmada y la investigación abierta, la Fiscalía busca precisar los nexos ascendentes de la banda.