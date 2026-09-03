Los rugbiers franceses fueron sobreseídos definitivamente por un fallo de la Suprema Corte

En el recurso de Casación presentado por la abogada Natacha Romano en nombre de la denunciante de los rugbiers franceses, se cuestionó el sobreseimiento que fue consecuencia del tratamiento y análisis probatorio de 3 fiscales y 1 juez. Se alegó "investigación prematura y falta de perspectiva de género en el proceso".

El 18 de febrero de 2025, el Tribunal Penal Colegiado 1 había validado esa decisión exculpatoria. Los rugbiers franceses habían sido imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Qué dijo la Corte sobre la denuncia contra los rugbiers franceses

En el fallo unánime y definitivo, los magistrados Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser señalaron que el relato de la denunciante "carecía de coherencia interna y presentaba contradicciones sustanciales frente a las pruebas objetivas recolectadas".

Los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou, que estuvieron presos en Mendoza en 2024 tras la denuncia de una mujer. Fueron liberados y sobreseídos. Ahora, la Suprema Corte de Justicia confirmó esa decisión en fallo unánime.

En la sentencia definitiva se resaltó que los peritajes psicológicos y los informes médicos no lograron corroborar una situación de violencia, sugiriendo en cambio influencias externas en la denuncia.

La Suprema Corte de Justicia consideró que el cuestionado sobreseimiento de los rugbiers franceses había respetado las garantías constitucionales y la sana crítica racional.

"Las inconsistencias y contradicciones advertidas en el relato de la denunciante, sumadas a la ausencia de elementos objetivos que permitan corroborar sus aspectos centrales, impiden afirmar, que los hechos hayan ocurrido en la forma en que fueron atribuidos a los acusados", señalaron los magistrados.