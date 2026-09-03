La Suprema Corte de Justicia confirmó el sobreseimiento de los rugbiers franceses que estuvieron presos y bajo proceso penal en 2024 tras la denuncia de una mendocina, que los acusó de haberla violado.
Los rugbiers franceses fueron sobreseídos definitivamente por un fallo de la Suprema Corte
Los supremos Garay, Llatser y Valerio rechazaron un planteo en Casación de la denunciante de los rugbiers franceses, contra el sobreseimiento de 2024
El fallo unánime, que rechazó un planteo en Casación presentado por la abogada de la denunciante, fue firmado este jueves por los supremos Dalmiro Garay, Norma Llatser y José Valerio.
Luego de la audiencia oral celebrada por la Suprema Corte de Justicia antes de la feria judicial de invierno, los magistrados pasaron a resolver.
En el recurso de Casación presentado por la abogada Natacha Romano en nombre de la denunciante de los rugbiers franceses, se cuestionó el sobreseimiento que fue consecuencia del tratamiento y análisis probatorio de 3 fiscales y 1 juez. Se alegó "investigación prematura y falta de perspectiva de género en el proceso".
El 18 de febrero de 2025, el Tribunal Penal Colegiado 1 había validado esa decisión exculpatoria. Los rugbiers franceses habían sido imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.
Qué dijo la Corte sobre la denuncia contra los rugbiers franceses
En el fallo unánime y definitivo, los magistrados Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser señalaron que el relato de la denunciante "carecía de coherencia interna y presentaba contradicciones sustanciales frente a las pruebas objetivas recolectadas".
En la sentencia definitiva se resaltó que los peritajes psicológicos y los informes médicos no lograron corroborar una situación de violencia, sugiriendo en cambio influencias externas en la denuncia.
La Suprema Corte de Justicia consideró que el cuestionado sobreseimiento de los rugbiers franceses había respetado las garantías constitucionales y la sana crítica racional.
"Las inconsistencias y contradicciones advertidas en el relato de la denunciante, sumadas a la ausencia de elementos objetivos que permitan corroborar sus aspectos centrales, impiden afirmar, que los hechos hayan ocurrido en la forma en que fueron atribuidos a los acusados", señalaron los magistrados.