Cuenta regresiva por el caso de los rugbiers franceses en la Suprema Corte de Justicia

1) Aceptar el recurso de Casación presentado por la denunciante de los rugbiers franceses y ordenar que se reabra la investigación concluida a fines de 2024.

2) Rechazar ese planteo y confirmar el sobreseimiento de los rugbiers franceses dispuesto por la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales y avalado por la Procuración Penal Adjunta y un Tribunal, con lo cual el caso quedaría cerrado en la Justicia de Mendoza.

La definición del caso de los rugbiers franceses en la Suprema Corte de Justicia está en manos de los jueces José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser. En la foto, el cierre de la audiencia oral del 1 de julio.

Rugbiers franceses: el caso que llegó a la Corte 2 años después

El Poder Judicial vuelve a la actividad plena el lunes 27 de julio tras la feria de invierno. Y tiene, entre otros pendientes, la resolución del caso de los rugbiers franceses.

Todos los protagonistas de este caso, ocurrido en el invierno de 2024 -horas después de que la selección francesa de rugby batiera a Los Pumas en el Estadio Malvinas Argentinas- volvieron a encontrarse el miércoles 1 de julio último en los Tribunales provinciales.

Se trata de la denunciante, quien acudió personalmente a la audiencia oral convocada por la Suprema Corte de Justicia, y sus denunciados, los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou, que participaron por Zoom desde Nueva Zelanda, donde la selección francesa de rugby era parte de una gira internacional.

La fiscal Daniela Chaler y la abogada Natacha Romano (semitapada) en la sala de audiencias. En la pantalla, abajo a la derecha, los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou.

También volvieron a verse las caras la abogada Natacha Romano, representante legal de la denunciante de los rugbiers franceses, y el abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona.

Ya en 2024, durante el desarrollo de la investigación por abuso sexual, Romano y Cúneo Libarona habían intercambiado picotazos no sólo frente a la prensa, sino también en el Polo Judicial. El lunes 1 de julio la tensión se repitió durante la audiencia oral a tal punto que la fiscal Daniela Chaler pidió a la Suprema Corte de Justicia que informe al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados sobre la conducta de la abogada Romano.

A la salida, la letrada y la denunciante se despacharon contra el abogado defensor de los rugbiers franceses. Hablaron de "corrupción" y en ésos y otros términos también cargaron contra los fiscales investigadores, el Poder Judicial y autoridades políticas de Mendoza. Inédita situación en la historia judicial de Mendoza.

Rugbiers franceses: de la denuncia a la captura y liberación

El caso de los rugbiers franceses denunciados por abuso sexual comenzó el domingo 7 de julio de 2024 cuando la mendocina de 39 años se presentó ante la Justicia con su abogada.

Allí relató que había sido violada por los rugbiers franceses en el hotel Diplomatic, donde Oscar Jegou y Hugo Auradou compartían habitación como parte de la delegación de la Selección Francesa que el sábado 6 a la tarde enfrentó a Los Pumas.

Dijo que conoció a Auradou en el boliche Wabi, situado en Luján, durante la madrugada del domingo y que con él fueron al alojamiento categoría cinco estrellas.

Negó la mujer que hubiera ocurrido una relación sexual consentida y denunció por violación a Auradou y también a Jegou, que ingresó a la habitación sin que ella esperara que eso sucediera.

La denuncia derivó en chequeos médicos y la orden de detención de los rugbiers, que fueron capturados el lunes a la noche cuando la delegación de deportistas estaba en Buenos Aires y a punto de viajar a Uruguay para continuar con la gira internacional de la selección francesa.

Los rugbiers franceses volvieron a su país en 2024. En la imagen, tomada en el aeropuerto El Plumerillo, Oscar Jegou y Hugo Auradou a punto de abordar el avión.

Ya en Mendoza, los alojaron en una dependencia de detención provisoria del Polo Judicial. Luego, les concedieron el arresto domiciliario con tobillera en un departamento de la Quinta Sección.

Más tarde, la Fiscalía de Delitos Sexuales analizó pruebas sensibles: filmaciones de espacios comunes del hotel con la denunciante y Auradou como protagonistas y audios que la denunciante le envió a una amiga el domingo 7, por la mañana, a poco de haber regresado a su casa, y que no denotaban que hubiera sido víctima de delito. Y los peritajes psicológicos de los tres protagonistas del caso.

Entre agosto y septiembre de 2024, la Justicia otorgó a los rugbiers franceses la libertad y autorizó que volvieran a Francia tras considerar que no hubo delito y que la relación íntima entre la mujer y los rugbiers fue consentida.

La última carta en la Justicia local

La denunciante acudió a la Suprema Corte de Justicia en Casación. Pidió que se anule el sobreseimiento de los rugbiers franceses, que se reabra la investigación y que se acepten nuevas pruebas.

Ahora, el máximo tribunal tiene la palabra.