Tras una intensa búsqueda de la que participaron distintos cuerpos especiales de la Policía de Mendoza un hombre fue recapturado y puesto otra vez tras las rejas. Se mantuvo prófugo casi 15 horas.
Un preso se fugó de la comisaría y tras casi 15 horas la Policía lo recapturó
Un hombre de 31 años se escapó de madrugada pero la fuga le duró menos de un día. Ya está preso de nuevo
El protagonista de este hecho, de apellido Reynoso, estaba preso desde el viernes 4 de septiembre, involucrado en una causa de hurto simple.
El sujeto, de 31 años, se escapó cerca de las 3.30 de la comisaría 13ª del departamento de Rivadavia. Ahora quedó alojado en una dependencia policial cercana, la 19ª, de Junín.
Fugado, buscado y recapturado
Alrededor de las 18.30 la Policía dio con el fugado Reynoso. Personal de la Policía Montada de la zona este fue el que lo localizó entre unas malezas y lo aprehendió nuevamente.
El hombre estaba escondido en una zona de descampados, al este de calle Urquiza, en Rivadavia.
Durante el rastrillaje, los policías detectaron al hombre oculto detrás de un árbol, a unos mil metros de calle Urquiza. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga y se internó entre la maleza. Ante esta situación los uniformados establecieron un cerrojo en la zona con la participación de Policía Montada, Canes, UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida), Infantería, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Rivadavia y drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
Finalmente, efectivos de Policía Montada lograron localizarlo entre la maleza y concretar la aprehensión. El hombre fue trasladado a un centro asistencial para el control correspondiente y posteriormente quedó alojado en la Comisaría 19ª, a disposición de la Justicia.
Se había escapado tras arrancar una reja del calabozo en el que estaba detenido. La Oficina Fiscal de Rivadavia-Junín investiga las causas de la fuga y las posibles responsabilidades que podrían incriminar a los policías que estaban trabajando cuando se produjo el incidente.
En pocas palabras
- Detenido: un hombre de 31 años se fugó de la comisaría 13ª de Rivadavia.
- Fuga y recaptura: estuvo prófugo casi 15 horas antes de ser localizado y vuelto a detener por la Policía de Mendoza.
- Investigación: se analiza cómo se produjo la fuga y las posibles responsabilidades policiales.