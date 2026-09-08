Un preso se fugó de la comisaría y tras casi 15 horas la Policía lo recapturó

Fin de la aventura para Reynoso. Está preso otra vez. Foto: Ministerio de Seguridad

Fugado, buscado y recapturado

Alrededor de las 18.30 la Policía dio con el fugado Reynoso. Personal de la Policía Montada de la zona este fue el que lo localizó entre unas malezas y lo aprehendió nuevamente.

El hombre estaba escondido en una zona de descampados, al este de calle Urquiza, en Rivadavia.

Durante el rastrillaje, los policías detectaron al hombre oculto detrás de un árbol, a unos mil metros de calle Urquiza. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga y se internó entre la maleza. Ante esta situación los uniformados establecieron un cerrojo en la zona con la participación de Policía Montada, Canes, UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida), Infantería, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Rivadavia y drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

Finalmente, efectivos de Policía Montada lograron localizarlo entre la maleza y concretar la aprehensión. El hombre fue trasladado a un centro asistencial para el control correspondiente y posteriormente quedó alojado en la Comisaría 19ª, a disposición de la Justicia.

Se había escapado tras arrancar una reja del calabozo en el que estaba detenido. La Oficina Fiscal de Rivadavia-Junín investiga las causas de la fuga y las posibles responsabilidades que podrían incriminar a los policías que estaban trabajando cuando se produjo el incidente.