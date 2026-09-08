Caso Loan: Laudelina, la tía del niño, reconoció que mintió y pidió perdón por algo grave

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. No fue intención mía. Fue intención del doctor Codazzi. Del tema del accidente no tengo nada que ver”, sostuvo la tía de Loan. Su declaración duró casi tres horas.

Dos semanas después de la desaparición de Loan, Laudelina se presentó en una fiscalía de Corrientes y afirmó que su sobrino murió atropellado cuando volvía del monte donde fue a juntar naranjas y que el cuerpo fue enterrado.

Según esa versión, el niño habría sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, otro de los acusados sentados en el banquillo de los acusados. El conductor del vehículo habría estado alcoholizado, se sostenía en esa hipótesis.

Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal de Nueve de Julio María Victoria Caillava, fueron parte de los comensales del almuerzo que se hizo el jueves 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela de Loan, Catalina Peña.

El niño desapareció después de la comida, cuando fue a juntar naranjas con Bernardino Benítez, pareja de su tía Laudelina; Daniel “Fierrito” y su mujer, Mónica del Carmen Millapi, y otros cinco chicos.

Según la declaración de la tía de Loan, Pérez y Caillava habrían atropellado al niño cuando se retiraban de la casa de Catalina cerca de las 15 de aquel día.

Pero ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte dijo que la versión del accidente fue un “invento” del abogado Codazzi.

“Me dijo que teníamos que declarar igual, porque igual íbamos a tener perpetua. Me explicó cómo tenía que hacer la declaración, el invento del accidente, todo lo que me mandó a decir, cómo vi cómo salió la camioneta, cómo frenó. Todo fue puesto por él”, sostuvo Laudelina con la voz quebrada.

Fuente: tn.com.ar