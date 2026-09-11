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Anduvo bien el ex River

Mastantuono tuvo su desahogo: marcó un hat-trick en la goleada de Fiorentina

El ex volante de River Franco Mastantuono tuvo un gran partido en la Fiorentina, que goleó al Venezia, de visitante, por la cuarta fecha de la Serie A de Italia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Mastantuono marcó un hat-trick en la goleada de la Fiorentina sobre Venezia.

Franco Mastantuono marcó un hat-trick en la goleada de la Fiorentina sobre Venezia.

Franco Mastantuono brilló en Italia. El ex volante de River tuvo un gran partido y marcó un hat-tcick en la Fiorentina, que goleó al Venezia por 4 a 2, de visitante, por la cuarta fecha de la Serie A de Italia. El equipo violeta no venía bien en el torneo.

El conjunto de Florencia había comenzado abajo en el marcador, pero Mastantuono, el ex Real Madrid, apareció y fue importante para el equipo.

Mastantuono tuvo una gran labor.

Mastantuono tuvo una gran labor.

Fue el debut del entrenador Paolo Vanoli, quien llegó a la Fiore tras la salida de Fabio Grosso. El DT fue despedido porque el equipo violeta había perdido en las tres primeras fechas del fútbol italiano ante Roma, Frosinone y Torino.

La Viola caía desde los 22 minutos de partido ante Venezia hasta que apareció Franco Mastantuono y marcó un doblete en menos de un minuto.

El argentino de 19 años, que llegó a préstamo procedente de Real Madrid sacó un zurdazo al palo más cercano que sorprendió al arquero Filip Stankovic y puso el 1-1.

Mastantuono, que lleva su cuarta titularidad consecutiva en cinco partidos disputados desde su llegada a la Fiorentina -fue suplente por Copa Italia-, definió con un tiro abierto rasante para el 2-1.

Mastantuono grita con alma y vida uno de los goles que marc&oacute; para la Fiorentina.

Mastantuono grita con alma y vida uno de los goles que marcó para la Fiorentina.

En el segundo tiempo la Fiorentina aumentó la diferencia por medio de Mateo Pellegrino, quien ensayó una gran corrida desde la mitad de cancha y definió para el 3-1.

Luego Mastantuono consumó el primer hat-trick de su carrera profesional a los 38 minutos. Nicolò Fagioli metió un pase por arriba de la defensa para que el argentino controle dentro del área. El arquero Filip Stankovic logró tapar el disparo del ex River Plate, pero la pelota rebotó en su cara y se metió para el 4-1.

Franco Mastantuono volvió al gol

Su último gol fue el 20 de enero, cuando convirtió para el Real Madrid contra el Mónaco por la Champions.

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