Francisco Gerometta vivirá un partido especial en Godoy Cruz ante Colón en el Feliciano Gambarte

La nota de Francisco Gerometta con Diario UNO

"En Colón tengo gente conocida, es un equipo que le ha costado la adaptación en la categoría, está peleando el campeonato, tiene un buen técnico y un buen plantel", agregó.

Francisco Gerometta y su continuidad en Godoy Cruz

Francisco Geromettta manifestó: "Estoy muy contento en Godoy Cruz, desde que llegué me recibieron muy bien, me encontré con un gran grupo y un club muy ordenado. Es mi primera experiencia en esta categoría, me llevó una adaptación a lo que es primera división. Me encontré con un lugar muy lindo, un estadio muy lindo que da mucha energía".

Francisco Gerometta habló de los objetivos que tienen en el Tomba.

Con respecto a los objetivos, manifestó: "Nosotros vamos partido a partido, quedan ocho finales. Nuestra primera meta es Colón, el próximo rival. Tenemos que apuntar a sacar la mayoría de puntos posibles, tratar de hacer lo mejor cada partido. el equipo ha madurado muy bien, estamos haciendo un buen torneo y estamos viviendo un gran momento"

"Somos un firme candidato por lo que representa Godoy Cruz, por la obligación que tenemos de lograr el objetivo de volver a Primera", cerró el defensor.