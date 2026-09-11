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Francisco Gerometta vivirá un partido especial en Godoy Cruz ante Colón en el Feliciano Gambarte

Francisco Gerometta, defensor de Godoy Cruz, palpitó el choque ante Colón, en el Gambarte. El partido tiene un condimento extra para el jugador por su pasado en Unión

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Francisco Gerometta, defensor de Godoy Cruz, habló del choque ante Colón en el Feliciano Gambarte.

Francisco Gerometta, defensor de Godoy Cruz, habló del choque ante Colón en el Feliciano Gambarte.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 18 ante Colón de Santa Fe, en el Feliciano Gambarte, en un cruce entre candidatos, por el torneo de la Primera Nacional. El defensor Francisco Gerometta habló con Ovación de este importante partido. El cotejo es especial para el defensor que llegó al Tomba proveniente de Unión, el clásico rival del Sabalero.

El lateral derecho se ganó un lugar entre los titulares y hoy disfruta de este gran momento.

Francisco Gerometta jugar&aacute; un partido especial ante Col&oacute;n, por su pasado en Uni&oacute;n, el cl&aacute;sico del Sabalero.

Francisco Gerometta jugará un partido especial ante Colón, por su pasado en Unión, el clásico del Sabalero.

Francisco Gerometta dio su punto de vista sobre el encuentro ante Colón y habló de la importancia que tiene. "Es un partido lindo, es especial por la historia que tengo en Unión. Es un rival directo, un equipo importante de la categoría, es un duelo fundamental el que vamos a jugar; son dos instituciones que tienen estructura de primera división, para nosotros será fundamental sumar los tres puntos", dijo.

La nota de Francisco Gerometta con Diario UNO

"En Colón tengo gente conocida, es un equipo que le ha costado la adaptación en la categoría, está peleando el campeonato, tiene un buen técnico y un buen plantel", agregó.

Francisco Gerometta y su continuidad en Godoy Cruz

Francisco Geromettta manifestó: "Estoy muy contento en Godoy Cruz, desde que llegué me recibieron muy bien, me encontré con un gran grupo y un club muy ordenado. Es mi primera experiencia en esta categoría, me llevó una adaptación a lo que es primera división. Me encontré con un lugar muy lindo, un estadio muy lindo que da mucha energía".

Francisco Gerometta habló de los objetivos que tienen en el Tomba.

Francisco Gerometta habló de los objetivos que tienen en el Tomba.

Con respecto a los objetivos, manifestó: "Nosotros vamos partido a partido, quedan ocho finales. Nuestra primera meta es Colón, el próximo rival. Tenemos que apuntar a sacar la mayoría de puntos posibles, tratar de hacer lo mejor cada partido. el equipo ha madurado muy bien, estamos haciendo un buen torneo y estamos viviendo un gran momento"

"Somos un firme candidato por lo que representa Godoy Cruz, por la obligación que tenemos de lograr el objetivo de volver a Primera", cerró el defensor.

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