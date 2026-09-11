Árbitro confirmado para San Pablo-Boca: cómo le fue al Xeneize con él

Por su parte, San Pablo mantiene un invicto de dos partidos con este juez: triunfo 3-1 sobre Racing en Avellaneda durante 2021 y un empate 0-0 frente a Atlético Nacional en Colombia.
El colegiado cuenta con antecedentes de peso tanto a nivel continental como mundial:
- Recopa Sudamericana: dirigió la vuelta de la final en la que Lanús venció a Flamengo en el Maracaná.
- Copa del Mundo: estuvo al frente de la victoria de México ante Corea del Sur y del triunfo por penales de Egipto sobre Australia.
- Incidentes: arbitró el año pasado el choque entre Independiente y U. de Chile, el cual terminó suspendido.
La nómina arbitral para los restantes cruces de cuartos de final se completa con presencia argentina: Facundo Tello manejará los hilos en Atlético Mineiro vs. Santos, mientras que Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el mano a mano ente Montevideo City Torque y Cienciano.