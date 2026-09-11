Árbitro confirmado para San Pablo-Boca: cómo le fue al Xeneize con él

El colegiado uruguayo estará acompañado por un equipo de compatriotas y Leodán González a cargo del VAR. Además, Facundo Tello y Nicolás Ramírez encabezarán las dos ternas argentinas en esta instancia.

Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo el partido de ida.

El historial de Boca bajo el arbitraje de Gustavo Tejera

El historial de Tejera favorece a ambos equipos. El uruguayo dirigió a Boca en tres oportunidades, todas con victoria: 2-0 a Always Ready en 2022, 1-0 ante Trinidense en 2024 (su único antecedente por CopaSudamericana) y 2-1 frente a Universidad Católica en la actual edición de la Copa Libertadores.