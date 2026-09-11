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Árbitro confirmado para San Pablo-Boca: cómo le fue al Xeneize con él

Luego del triunfo en la ida, Boca tiene todo listo para visitar a San Pablo en el Morumbí. Conmebol confirmó al equipo arbitral

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca y San Pablo, con árbitro confirmado.

Boca y San Pablo, con árbitro confirmado.

Conmebol confirmó las ternas arbitrales para las revanchas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia en el Morumbí, donde Boca visitará a San Pablo con el objetivo de meterse entre los mejores cuatro equipos de la competencia continental.

El colegiado uruguayo estará acompañado por un equipo de compatriotas y Leodán González a cargo del VAR. Además, Facundo Tello y Nicolás Ramírez encabezarán las dos ternas argentinas en esta instancia.

Con gol de Merentiel, Boca le gan&oacute; a San Pablo el partido de ida.

Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo el partido de ida.

El historial de Boca bajo el arbitraje de Gustavo Tejera

El historial de Tejera favorece a ambos equipos. El uruguayo dirigió a Boca en tres oportunidades, todas con victoria: 2-0 a Always Ready en 2022, 1-0 ante Trinidense en 2024 (su único antecedente por CopaSudamericana) y 2-1 frente a Universidad Católica en la actual edición de la Copa Libertadores.

Por su parte, San Pablo mantiene un invicto de dos partidos con este juez: triunfo 3-1 sobre Racing en Avellaneda durante 2021 y un empate 0-0 frente a Atlético Nacional en Colombia.

El colegiado cuenta con antecedentes de peso tanto a nivel continental como mundial:

  • Recopa Sudamericana: dirigió la vuelta de la final en la que Lanús venció a Flamengo en el Maracaná.
  • Copa del Mundo: estuvo al frente de la victoria de México ante Corea del Sur y del triunfo por penales de Egipto sobre Australia.
  • Incidentes: arbitró el año pasado el choque entre Independiente y U. de Chile, el cual terminó suspendido.

La nómina arbitral para los restantes cruces de cuartos de final se completa con presencia argentina: Facundo Tello manejará los hilos en Atlético Mineiro vs. Santos, mientras que Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el mano a mano ente Montevideo City Torque y Cienciano.

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