Boca recibe a Central Córdoba buscando afianzarse en el Clausura: hora, TV y formaciones

Enner Valencia será titular en Boca.

Con la mirada puesta en el compromiso de vuelta, Rodolfo Arruabarrena pondrá un equipo mixto con el objetivo de darle descanso a algunos de los habituales titulares, pero sin descuidar el torneo local en el que Boca se ubica en el octavo puesto de la Zona A, con 11 puntos, como último clasificado parcial a los playoffs.

Por su parte, Central Córdoba lleva un inicio de campaña muy irregular en este Torneo Clausura ya que solo ha sumado siete puntos y está decimocuarto en la Zona A. En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1 a 0 en condición de locales ante Independiente.

Boca vs Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura: posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba SdE: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Estadio: La Bombonera