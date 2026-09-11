Boca recibe a Central Córdoba buscando afianzarse en el Clausura: hora, TV y formaciones

Boca recibe este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
Boca recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de consolidar un lugar en los playoffs del Clausura
Boca recibe este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
En la Bombonera, el Xeneize volverá a presentarse de local luego de vencer a San Pablo por Copa Sudamericana.
Boca llega a este duelo ante el Ferroviario luego de una muy valiosa victoria conseguida por a 1 a 0 sobre San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Con la mirada puesta en el compromiso de vuelta, Rodolfo Arruabarrena pondrá un equipo mixto con el objetivo de darle descanso a algunos de los habituales titulares, pero sin descuidar el torneo local en el que Boca se ubica en el octavo puesto de la Zona A, con 11 puntos, como último clasificado parcial a los playoffs.
Por su parte, Central Córdoba lleva un inicio de campaña muy irregular en este Torneo Clausura ya que solo ha sumado siete puntos y está decimocuarto en la Zona A. En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1 a 0 en condición de locales ante Independiente.
Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Central Córdoba SdE: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.
Hora: 21.30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Yamil Possi
Estadio: La Bombonera