El momento en el que el primer avión militar supersónico de América del Sur disparó su cañón en pleno vuelo

En junio de 2026, Brasil presentó el F-39E Gripen producido en el país, un hito para su industria de defensa y para la aviación militar de América del Sur. El proyecto busca reducir la dependencia tecnológica del exterior y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad industrial brasileña en un sector considerado estratégico.

Una apuesta que comenzó hace más de medio siglo

Los aviones son ensamblados y producidos en las instalaciones de la empresa brasileña Embraer, ubicadas en Gavião Peixoto, en el estado de São Paulo. La compañía, que desde hace décadas ocupa un lugar destacado en la industria aeronáutica mundial, incorporó con este proyecto nuevas capacidades para participar en la fabricación de aeronaves militares supersónicas.

El desarrollo de esta industria tiene sus raíces en una decisión tomada en 1969, cuando Brasil creó Embraer con el objetivo de impulsar la fabricación de aviones en el país. Más de medio siglo después, aquella apuesta convirtió a la compañía en uno de los principales fabricantes de aviones del mundo y en uno de los pilares de la industria aeroespacial brasileña.

La experiencia acumulada permitió que el país avanzara hacia proyectos militares cada vez más complejos. La fabricación del Gripen representa, en ese sentido, un nuevo capítulo. Brasil no se limita a incorporar un caza extranjero, sino que participa en su producción, desarrolla conocimientos técnicos y amplía su capacidad para fabricar y mantener sistemas de defensa.

La salida de la línea de producción del primer Gripen ensamblado en territorio brasileño representa un acontecimiento que trasciende el ámbito militar. El aspecto central no es únicamente la incorporación de un nuevo avión a la Fuerza Aérea Brasileña, sino el nivel de conocimiento tecnológico e industrial alcanzado durante el proceso.