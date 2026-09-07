El país de América del Sur se potencia con la compra de modernos aviones de combate Gripen que cambiarán su Fuerza Aérea para siempre

La compra representa el reemplazo progresivo de los Kfir que Colombia utiliza desde hace décadas. El objetivo es incorporar una plataforma diseñada para operar con sensores avanzados, sistemas de información y capacidades de combate adaptadas a las exigencias actuales.

Fuerza Aérea de Colombia: ¿Están listos para el futuro con la llegada de los Gripen?

El Gripen E/F también fue elegido por Brasil, que firmó en 2014 un contrato por 36 aeronaves, 28 Gripen E y ocho Gripen F. El país sudamericano participa además en el desarrollo y producción de parte de estos aviones, y en junio de 2026 Saab presentó en Suecia el primer Gripen F producido bajo ese programa.

En el caso de Colombia, el acuerdo va más allá de la compra de los cazas. Saab y el Gobierno también establecieron un programa de cooperación industrial que contempla proyectos relacionados con aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y tecnologías para la purificación de agua.

La llegada de los Gripen colocará a Colombia dentro del grupo de países de la región que operan esta familia de cazas. La renovación, sin embargo, será gradual. Los 17 aviones no llegarán de una sola vez, sino que serán entregados durante un período que se extenderá hasta 2032.