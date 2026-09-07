La región de América del Sur atraviesa un proceso de renovación de sus fuerzas aéreas, con varios países que buscan reemplazar aviones de combate que llevan décadas en servicio por aeronaves más modernas y con mayores capacidades tecnológicas.
El país de América del Sur se potencia con la compra de modernos aviones de combate Gripen que cambiarán su Fuerza Aérea para siempre
La incorporación de los F-39 Gripen marca un salto tecnológico para la Fuerza Aérea del país de América del Sur y refuerza su capacidad de defensa aérea
Brasil ya incorporó el Gripen a su flota y otros países de América del Sur también analizan nuevas alternativas para actualizar sus sistemas de defensa. En ese escenario, Colombia dio uno de los pasos más importantes de los últimos años.
El país de América del Sur que compró 17 modernos aviones Gripen para renovar su Fuerza Aérea
El Gobierno colombiano firmó con la empresa sueca Saab un contrato por 17 aviones de combate Gripen E/F, destinados a renovar su capacidad de defensa aérea. El acuerdo tiene un valor de 3.100 millones de euros e incluye 15 aviones Gripen E de un solo asiento y dos Gripen F de dos asientos, además de armamento, equipamiento, entrenamiento y servicios. Las entregas están previstas entre 2026 y 2032.
La compra representa el reemplazo progresivo de los Kfir que Colombia utiliza desde hace décadas. El objetivo es incorporar una plataforma diseñada para operar con sensores avanzados, sistemas de información y capacidades de combate adaptadas a las exigencias actuales.
Fuerza Aérea de Colombia: ¿Están listos para el futuro con la llegada de los Gripen?
El Gripen E/F también fue elegido por Brasil, que firmó en 2014 un contrato por 36 aeronaves, 28 Gripen E y ocho Gripen F. El país sudamericano participa además en el desarrollo y producción de parte de estos aviones, y en junio de 2026 Saab presentó en Suecia el primer Gripen F producido bajo ese programa.
En el caso de Colombia, el acuerdo va más allá de la compra de los cazas. Saab y el Gobierno también establecieron un programa de cooperación industrial que contempla proyectos relacionados con aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y tecnologías para la purificación de agua.
La llegada de los Gripen colocará a Colombia dentro del grupo de países de la región que operan esta familia de cazas. La renovación, sin embargo, será gradual. Los 17 aviones no llegarán de una sola vez, sino que serán entregados durante un período que se extenderá hasta 2032.
En pocas palabras
- Colombia renueva su flota: El país sudamericano adquirió 17 aviones de combate Gripen E/F, marcando un avance tecnológico significativo para su Fuerza Aérea.
- Inversión y Acuerdos: El contrato de 3.100 millones de euros incluye armamento, entrenamiento y un programa de cooperación industrial con la empresa sueca Saab.
- Modernización Regional: La compra se enmarca en un contexto de actualización de las fuerzas aéreas en América del Sur, con Brasil ya operando la misma aeronave.