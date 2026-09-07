En 1953, miles de turistas comenzaron a llegar a esta isla por sus playas paradisíacas: hoy, el turismo la cambia para siempre

El cambio no se limitó a los turistas. La apertura económica provocó también una fuerte llegada de personas procedentes de la Colombia continental. Un estudio del Banco de la República señala que el rápido crecimiento de la población generó una transformación profunda de la sociedad isleña y aumentó la presión sobre el territorio.

El paraíso que necesita ponerle un límite al turismo: por qué San Andrés estudia su capacidad de carga en 2026

El problema es que la isla tiene límites físicos. No puede crecer indefinidamente al mismo ritmo que el número de visitantes. Entre 2014 y 2021, el número de visitantes pasó de unos 733.000 a más de un millón al año. Los problemas de abastecimiento de agua potable, desbordamientos de alcantarillado y un relleno sanitario próximo a alcanzar su capacidad.

La presión también alcanza al mar. CORALINA identifica al turismo masivo, las actividades recreativas, los residuos y los vertimientos como amenazas para los ecosistemas costeros y marinos de San Andrés. La entidad estima que, según un estudio de Invemar de 1999, la mortalidad del arrecife en las aguas costeras de la isla alcanzaba el 50%.