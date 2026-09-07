Durante buena parte del siglo XX, San Andrés tenía una economía vinculada al mar, el cultivo de coco y el comercio. La situación comenzó a cambiar en 1953, cuando el Gobierno de Colombia declaró a la isla puerto libre.
En 1953, miles de turistas comenzaron a llegar a esta isla por sus playas paradisíacas: hoy, el turismo la cambia para siempre
La isla de San Andrés, declarada puerto libre en 1953 por Colombia, enfrenta hoy una crisis por la masiva afluencia de turistas que supera su capacidad.
El nuevo régimen permitía ingresar productos importados sin los mismos aranceles que regían en el continente. Para los colombianos, viajar a esta isla significaba entonces una oportunidad para comprar productos que podían ser mucho más caros en otras partes del país.
La isla colombiana de playas paradisíacas que creció sin parar
La llegada masiva de visitantes a este territorio de América del Sur comenzó a acelerarse a finales de la década de 1950. En 1960, apenas unos años después de la declaración de puerto libre, San Andrés recibió 54.517 visitantes. Desde entonces, el turismo siguió creciendo y modificó tanto la economía como la composición social de la isla.
El cambio no se limitó a los turistas. La apertura económica provocó también una fuerte llegada de personas procedentes de la Colombia continental. Un estudio del Banco de la República señala que el rápido crecimiento de la población generó una transformación profunda de la sociedad isleña y aumentó la presión sobre el territorio.
El paraíso que necesita ponerle un límite al turismo: por qué San Andrés estudia su capacidad de carga en 2026
El problema es que la isla tiene límites físicos. No puede crecer indefinidamente al mismo ritmo que el número de visitantes. Entre 2014 y 2021, el número de visitantes pasó de unos 733.000 a más de un millón al año. Los problemas de abastecimiento de agua potable, desbordamientos de alcantarillado y un relleno sanitario próximo a alcanzar su capacidad.
La presión también alcanza al mar. CORALINA identifica al turismo masivo, las actividades recreativas, los residuos y los vertimientos como amenazas para los ecosistemas costeros y marinos de San Andrés. La entidad estima que, según un estudio de Invemar de 1999, la mortalidad del arrecife en las aguas costeras de la isla alcanzaba el 50%.
En pocas palabras
- Crisis turística: La isla de San Andrés, declarada puerto libre en 1953 por Colombia, enfrenta una crisis por la afluencia masiva de turistas.
- Crecimiento económico: El régimen de puerto libre impulsó el turismo y la llegada de visitantes, alterando la economía y sociedad isleña.
- Presión ambiental: El turismo masivo ejerce presión sobre recursos como agua potable y ecosistemas marinos, amenazando la sostenibilidad de la isla.