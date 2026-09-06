El sobreviviente del vuelo 203 de Avianca: "La posibilidad de que hubiera estado ahí y morir era toda"

“Te voy a contar la verdad de por qué quiero el vuelo. En diciembre estoy en un viaje larguísimo, salgo de vacaciones más de un mes. Aquí tengo los regalos de Navidad para llevárselos a mi mamá”.

Tras la instrucción oficial, Bermúdez acató la orden, se despidió de su compañera Astrid del Pilar Gómez Díaz —a quien le entregó un sándwich antes de bajar— y descendió a la pista del aeropuerto Puente Aéreo.

El anuncio de la tragedia

Minutos más tarde, mientras esperaba instrucciones a bordo de otra aeronave con destino a la ciudad de Medellín, el desarrollo de los acontecimientos tomó un giro dramático. El piloto Alberto Sarmiento ingresó a la cabina con la voz alterada para transmitir la noticia a la tripulación de reserva:

“Bajaron el 1803”.

La confirmación del siniestro llegó a través de las frecuencias de radio. La bomba instalada por el narcotráfico estalló apenas cinco minutos después del despegue. Los seis miembros de la tripulación y los 101 pasajeros a bordo perdieron la vida de forma instantánea.

El impacto del narcoenjuague y el proceso del duelo

El ataque al vuelo 203 de Avianca se enmarcó en uno de los periodos más oscuros de la violencia en Colombia durante 1989, año marcado también por los atentados contra el edificio del DAS, la sede del diario El Espectador y el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Tras la tragedia, Bermúdez debió enfrentar el impacto emocional y participar en el reconocimiento de las víctimas en la Funeraria Gaviria de Bogotá. A pesar del trauma del atentado del cartel de Medellín, permaneció trabajando en la aviación comercial durante varios años más.

Treinta y seis años después del evento, la memoria de aquella mañana sigue marcando la perspectiva del sobreviviente sobre la fragilidad de la vida:

“Aún hoy, cuando empiezo a devolverme en toda la historia, pienso que la posibilidad de que hubiera estado ahí y morir era toda”.