Un hombre de 73 años que viajaba solo desde Panamá hacia Mendoza murió en pleno vuelo. Indicaron que la víctima manifestó que no se sentía bien, poco después se descompensó y fue asistido por pasajeros que eran médicos, quienes constataron su muerte. El avión ya arribó al aeropuerto de Mendoza, donde se hicieron los peritajes correspondientes.
Un pasajero murió durante un vuelo que llegó a Mendoza desde Panamá
El hombre viajaba solo y se descompensó durante el vuelo. Pasajeros que eran médicos lo asistieron, y constataron su fallecimiento
La muerte del hombre fue informada alrededor de las 20 del miércoles antes que el vuelo llegara a Mendoza, para que se coordinara el procedimiento correspondiente cuando el avión llegara a tierra.
Según la información aportada a las autoridades, durante el vuelo algunos pasajeros que eran médicos asistieron al hombre y constataron su muerte, la cual habría sido por causas naturales.
El pasajero había viajado solo y, ante la situación, se realizaron distintas consultas para determinar qué procedimiento correspondía seguir debido a que el fallecimiento se produjo dentro de una aeronave que arribó a Mendoza en los últimos minutos del miércoles.
El hombre murió en pleno vuelo y llegó a Mendoza sin vida
En un primer momento, se avisó de lo ocurrido a la Justicia Federal, pero indicaron que no tomarían intervención en el caso debido a que no había ningún delito, ya que fue una muerte natural.
Luego, la Oficina Fiscal Las Heras pidió que se le diera aviso al 911 y que se hiciera presente la Policía en el aeropuerto cuando arribara el vuelo que en el que estaba el cuerpo de la víctima.
Cuando esto ocurrió, trabajó Policía Científica quienes realizaron todos los procedimientos correspondientes antes de sacar el cuerpo de la aeronave y llevarlo a la morgue. El Cuerpo Médico Forense determinará la causa de muerte del hombre de 73 años.
En pocas palabras
- Fallecimiento en pleno vuelo: un pasajero de 73 años murió durante un vuelo de Panamá a Mendoza.
- Asistencia médica en el aire: médicos a bordo asistieron al hombre y constataron su deceso.
- Causas naturales: se investiga si la muerte fue por causas naturales, sin intervención judicial.