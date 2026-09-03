Un pasajero murió durante un vuelo que llegó a Mendoza desde Panamá

Policía Científica hizo los peritajes correspondientes en el avión tras la muerte de un pasajero.

El pasajero había viajado solo y, ante la situación, se realizaron distintas consultas para determinar qué procedimiento correspondía seguir debido a que el fallecimiento se produjo dentro de una aeronave que arribó a Mendoza en los últimos minutos del miércoles.

El hombre murió en pleno vuelo y llegó a Mendoza sin vida

En un primer momento, se avisó de lo ocurrido a la Justicia Federal, pero indicaron que no tomarían intervención en el caso debido a que no había ningún delito, ya que fue una muerte natural.

Luego, la Oficina Fiscal Las Heras pidió que se le diera aviso al 911 y que se hiciera presente la Policía en el aeropuerto cuando arribara el vuelo que en el que estaba el cuerpo de la víctima.

Cuando esto ocurrió, trabajó Policía Científica quienes realizaron todos los procedimientos correspondientes antes de sacar el cuerpo de la aeronave y llevarlo a la morgue. El Cuerpo Médico Forense determinará la causa de muerte del hombre de 73 años.