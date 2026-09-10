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La guerra menos pensada: Las Leonas vs. Lionel Messi, todos los detalles

Las Leonas pasaron de la euforia por consagrarse campeonas del mundo a ser criticadas por una absurda reacción sobre Lionel Messi

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi no puede creer lo que generó su comentario.

Lionel Messi no puede creer lo que generó su comentario.

El mundo del hockey presenció cómo Las Leonas se consagraron campeonas mundiales ante Países Bajos en una final apasionante, en la que el seleccionado nacional se impuso por 3 a 1 en los shoot-outs tras igualar 1 a 1. Y cuando parecía que todo era alegría y nada podía alterar el festejo, apareció Lionel Messi para "complicarlo todo".

Luego que el combinado nacional ganara su tercer Mundial el astro argentino escribió en una publicación de la cuenta de Instagram de los Juegos Olímpicos: "Felicitaciones campeonas", pero fue Victoria Granatto - de Las Leonas - quien le bajó la espuma al saludo del 10; esto provocó un enfrentamiento impensado.

Lionel Messi felicit&oacute; a Las Leonas por el campeonato mundial.

Lionel Messi felicitó a Las Leonas por el campeonato mundial.

La guerra menos pensada: Las Leonas vs. Lionel Messi

Las integrantes de Las Leonas celebraron el saludo del capitán de la Selección argentina, al igual que miles de fanáticos del hockey y del fútbol que felicitaron al 10 por su gesto.

No obstante, Victoria Granatto estuvo en ESPN Hockey y lanzó frases que cayeron como dardos: "A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi".

"Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más", fueron las palabras que no le cayeron bien a nadie.

Victoria Granatto est&aacute; en el centro de la tormenta por sus dichos sobre Messi.

Victoria Granatto está en el centro de la tormenta por sus dichos sobre Messi.

La jugadora de Las Leonas escribió un comunicado sobre Lionel Messi

Victoria Granatto se expresó en una historia de Instagram sobre la situación polémica y hasta tuvo que colocar su cuenta en privado: "En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta".

Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron.

Además, aclaró que no quiso menospreciar la figura de Lio Messi: "Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar".

El descargo de la jugadora de Las Leonas sobre la pol&eacute;mica sobre Lionel Messi.

El descargo de la jugadora de Las Leonas sobre la polémica sobre Lionel Messi.

Su hermana, Majo Granatto, también se refirió al respecto: "Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas"

"Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento", concluyó la también campeona del mundo.

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