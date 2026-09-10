La guerra menos pensada: Las Leonas vs. Lionel Messi, todos los detalles

No obstante, Victoria Granatto estuvo en ESPN Hockey y lanzó frases que cayeron como dardos: "A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi".

"Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más", fueron las palabras que no le cayeron bien a nadie.

Victoria Granatto está en el centro de la tormenta por sus dichos sobre Messi.

La jugadora de Las Leonas escribió un comunicado sobre Lionel Messi

Victoria Granatto se expresó en una historia de Instagram sobre la situación polémica y hasta tuvo que colocar su cuenta en privado: "En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta".

Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron.

Además, aclaró que no quiso menospreciar la figura de Lio Messi: "Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar".

El descargo de la jugadora de Las Leonas sobre la polémica sobre Lionel Messi.

Su hermana, Majo Granatto, también se refirió al respecto: "Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas"

"Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento", concluyó la también campeona del mundo.