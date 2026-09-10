Goles argentinos en la Champions League: Licha Martínez en el festín del United y Máximo Perrone para el Como

- PSV Eindhoven 1 - Shakhtar Donetsk 1.
- Slavia Praga 2 - Lens 3.
- Como 4 - RB Leipzig 1.
El Como tuvo su debut en la Champions League con una victoria que incluyó una paliza histórica; en el conjunto italiano jugó Nicolás Paz de titular y fue el encargado de asistir a Máximo Perrone, quien ingresó a los 65 minutos y convirtió a los 90. Además, Paz asistió a Diao en el tercer gol.
Por el lado del conjunto alemán estuvo Martín Demichelis como entrenador quien tendrá que buscar la manera de revertir la situación de cara a la segunda fecha.
- Manchester United 4 - Sabah 0.
Lisando Martínez está teniendo un gran año deportivo ya que fue uno de los puntos fuertes del Mundial y ahora en el Manchester United está sosteniendo su desempeño.
El defensor argentino convirtió el último gol de su equipo en el minuto 68.
- Bayern Munich 5 - Bodo Glimt 0.
Estos son los partidos que se jugarán en la fecha 2 de la Champions League
- Lens vs. Sporting CP (13/10/2026)
- Sabah FK vs. Slavia Praga (13/10/2026)
- Galatasaray vs. FC Barcelona (13/10/2026)
- RB Leipzig vs. PSV Eindhoven (13/10/2026)
- Arsenal vs. Lille (13/10/2026)
- Atlético de Madrid vs. Manchester United (13/10/2026)
- Villarreal vs. Napoli (13/10/2026)
- Viking FK vs. Bayern Múnich (13/10/2026)
- Inter de Milán vs. Club Brujas (13/10/2026)
- LASK vs. Liverpool (14/10/2026)
- Feyenoord vs. Como 1907 (14/10/2026)
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas (14/10/2026)
- Real Betis vs. Porto (14/10/2026)
- AS Roma vs. Real Madrid (14/10/2026)
- Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart (14/10/2026)
- Aston Villa vs. Fenerbahçe (14/10/2026)
- Manchester City vs. Paris Saint-Germain (14/10/2026)
- Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund (14/10/2026)