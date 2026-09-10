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Goles argentinos en la Champions League: Licha Martínez en el festín del United y Máximo Perrone para el Como

La Champions League cerró la primera fecha con la presentación histórica del Como que debutó con victoria; además el Licha convirtió para Los Diablos Rojos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nico Paz fue la figura en el debut histórico del Como en la Champions League.

Nico Paz fue la figura en el debut histórico del Como en la Champions League.

La jornada del jueves de la Champions League contó con una nutrida presencia de futbolistas argentinos que dieron el puntapié inicial en busca de la ansiada Orejona. Se disputaron seis compromisos disputados en el Viejo Continente donde los representantes albicelestes atravesaron realidades muy diversas: desde festejos con gol incluido hasta tardes para el olvido.

El balance dejó sensaciones encontradas para la legión nacional. Mientras figuras como Lisandro Martínez en el Manchester United y Máximo Perrone en el Como fueron determinantes para sus equipos, otros compatriotas no corrieron con la misma suerte en un arranque de torneo caracterizado por un saldo dispar.

Lisandro Mart&iacute;nez coron&oacute; la goleada del Manchester United en la Champions League.

Lisandro Martínez coronó la goleada del Manchester United en la Champions League.

Concluyó la primera fecha de la Champions League

  • Fenerbahce 1 - Roma 1.

Paulo Dybala volvió a jugar en el certamen internacional más importante de Europa y fue la figura de la Roma disputando los 90 minutos, pero no logró convertir ni asistir. Matías Soulé jugó 74 minutos, momento en el cual ingresaron Leonardo Balerdi y Nahuel Molina. En el Fenerbahce no hay jugadores argentinos.

  • PSV Eindhoven 1 - Shakhtar Donetsk 1.
  • Slavia Praga 2 - Lens 3.
  • Como 4 - RB Leipzig 1.

El Como tuvo su debut en la Champions League con una victoria que incluyó una paliza histórica; en el conjunto italiano jugó Nicolás Paz de titular y fue el encargado de asistir a Máximo Perrone, quien ingresó a los 65 minutos y convirtió a los 90. Además, Paz asistió a Diao en el tercer gol.

Por el lado del conjunto alemán estuvo Martín Demichelis como entrenador quien tendrá que buscar la manera de revertir la situación de cara a la segunda fecha.

  • Manchester United 4 - Sabah 0.

Lisando Martínez está teniendo un gran año deportivo ya que fue uno de los puntos fuertes del Mundial y ahora en el Manchester United está sosteniendo su desempeño.

El defensor argentino convirtió el último gol de su equipo en el minuto 68.

  • Bayern Munich 5 - Bodo Glimt 0.

Estos son los partidos que se jugarán en la fecha 2 de la Champions League

  • Lens vs. Sporting CP (13/10/2026)
  • Sabah FK vs. Slavia Praga (13/10/2026)
  • Galatasaray vs. FC Barcelona (13/10/2026)
  • RB Leipzig vs. PSV Eindhoven (13/10/2026)
  • Arsenal vs. Lille (13/10/2026)
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United (13/10/2026)
  • Villarreal vs. Napoli (13/10/2026)
  • Viking FK vs. Bayern Múnich (13/10/2026)
  • Inter de Milán vs. Club Brujas (13/10/2026)
  • LASK vs. Liverpool (14/10/2026)
  • Feyenoord vs. Como 1907 (14/10/2026)
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas (14/10/2026)
  • Real Betis vs. Porto (14/10/2026)
  • AS Roma vs. Real Madrid (14/10/2026)
  • Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart (14/10/2026)
  • Aston Villa vs. Fenerbahçe (14/10/2026)
  • Manchester City vs. Paris Saint-Germain (14/10/2026)
  • Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund (14/10/2026)

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