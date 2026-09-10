Goles argentinos en la Champions League: Licha Martínez en el festín del United y Máximo Perrone para el Como

PSV Eindhoven 1 - Shakhtar Donetsk 1.

Slavia Praga 2 - Lens 3.

Como 4 - RB Leipzig 1.

El Como tuvo su debut en la Champions League con una victoria que incluyó una paliza histórica; en el conjunto italiano jugó Nicolás Paz de titular y fue el encargado de asistir a Máximo Perrone, quien ingresó a los 65 minutos y convirtió a los 90. Además, Paz asistió a Diao en el tercer gol.

Por el lado del conjunto alemán estuvo Martín Demichelis como entrenador quien tendrá que buscar la manera de revertir la situación de cara a la segunda fecha.

Manchester United 4 - Sabah 0.

Lisando Martínez está teniendo un gran año deportivo ya que fue uno de los puntos fuertes del Mundial y ahora en el Manchester United está sosteniendo su desempeño.

El defensor argentino convirtió el último gol de su equipo en el minuto 68.

Bayern Munich 5 - Bodo Glimt 0.

Estos son los partidos que se jugarán en la fecha 2 de la Champions League