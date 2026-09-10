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Ejemplo de lucha y resilencia: Luciano Sánchez volvió a jugar a tres años de su lesión

Luciano Sánchez, exjugador de Independiente Rivadavia, sumó 60 minutos en la Reserva de Argentinos. A 3 años de su lesión, el mendocino volvió al verde césped

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Luciano Sánchez volvió a sumar minutos con la camiseta de Argentinos Juniors.

Luciano Sánchez volvió a sumar minutos con la camiseta de Argentinos Juniors.

Tres años después de la impactante luxación completa de rodilla que sufrió en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, Luciano Sánchez volvió a sumar minutos en la Reserva de Argentinos Juniors. El mendocino de 32 años fue titular y estuvo una hora sobre el verde césped.

La imagen del pisotón del exlateral del Real Madrid dio la vuelta al mundo y derivó en un larguísimo proceso de recuperación para el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia. Tras superar dos operaciones exitosas y el riesgo inicial de perder la pierna, Cheche dio un paso clave para consolidar su esperado regreso a la Primera División.

Luciano Sánchez volvió a jugar tras una larga recuperación

Aquella desafortunada jugada, que tuvo lugar en el estadio Diego Armando Maradona durante la ida de los octavos de final ante Fluminense, marcó un antes y un después en la carrera de Luciano Sánchez.

Tras la expulsión de Marcelo los médicos evaluaron de inmediato el estado vascular del jugador. Según relató el propio Cheche en el canal oficial de Argentinos Juniors, los especialistas le advirtieron sobre la gravedad de la situación, señalando que la prioridad absoluta en una primera etapa era lograr que pudiera volver a caminar.

El proceso de rehabilitación demandó dos intervenciones quirúrgicas y un tiempo de recuperación nerviosa estimado de entre 6 y 18 meses. A lo largo de este período, la relación entre ambos futbolistas se mantuvo en términos de respeto. El mendocino reveló que el brasileño se contactó por mensaje esa misma noche para disculparse y aclararle que no había tenido intención de lastimarlo, manteniendo desde entonces un contacto para consultar sobre su evolución y enviarle fuerzas.

Cona lucha y resistencia que es de admirar, Luciano Sánchez tuvo este miércoles su merecida recompensa. En la derrota 4-1 de Argentinos ante Racing en condición de visitante, el mendocino volvió a vivir un partido desde adentro.

Fueron 60 minutos que sirvieron para dejar atrás el que fue, sin dudas, el momento más difícil de su carrera profesional. Ahora, el objetivo del jugador es continuar sumando ritmo competitivo para volver a vestir la camiseta del Bicho en la máxima categoría del fútbol argentino.

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