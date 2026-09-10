Ejemplo de lucha y resilencia: Luciano Sánchez volvió a jugar a tres años de su lesión

Tras la expulsión de Marcelo los médicos evaluaron de inmediato el estado vascular del jugador. Según relató el propio Cheche en el canal oficial de Argentinos Juniors, los especialistas le advirtieron sobre la gravedad de la situación, señalando que la prioridad absoluta en una primera etapa era lograr que pudiera volver a caminar.

El proceso de rehabilitación demandó dos intervenciones quirúrgicas y un tiempo de recuperación nerviosa estimado de entre 6 y 18 meses. A lo largo de este período, la relación entre ambos futbolistas se mantuvo en términos de respeto. El mendocino reveló que el brasileño se contactó por mensaje esa misma noche para disculparse y aclararle que no había tenido intención de lastimarlo, manteniendo desde entonces un contacto para consultar sobre su evolución y enviarle fuerzas.

Cona lucha y resistencia que es de admirar, Luciano Sánchez tuvo este miércoles su merecida recompensa. En la derrota 4-1 de Argentinos ante Racing en condición de visitante, el mendocino volvió a vivir un partido desde adentro.

Fueron 60 minutos que sirvieron para dejar atrás el que fue, sin dudas, el momento más difícil de su carrera profesional. Ahora, el objetivo del jugador es continuar sumando ritmo competitivo para volver a vestir la camiseta del Bicho en la máxima categoría del fútbol argentino.