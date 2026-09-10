Además de Messi y Otamendi, la Selección argentina sufre una nueva baja clave

Según revelaron fuentes cercanas a la delegación, Samuel completará el período de transición acordado y se marchará de manera definitiva post-2027, lo que significa que transita sus últimos meses dentro de la estructura de la AFA.

Hermetismo total por la continuidad de Scaloni en la Selección.

Samuel cuenta con valiosos antecedentes internacionales, habiendo integrado los cuerpos técnicos del Inter de Milán y del FC Lugano de Suiza antes de sumarse a la Selección argentina a mediados de 2018.

Las negociaciones con Scaloni

Si bien la dirigencia pretende abrochar la extensión del vínculo lo antes posible, el director técnico santafesino no ha brindado una respuesta formal y se mantiene analizando varios puntos clave.

Se aguarda que en las próximas semanas se produzca una reunión determinante para oficializar la decisión final de Scaloni y definir el rumbo de la Scaloneta de cara a los próximos compromisos internacionales.