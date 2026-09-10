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El cerebro dice adiós

Además de Messi y Otamendi, la Selección argentina sufre una nueva baja clave

La Albiceleste atraviesa semanas de recambio generacional tras la finalización del Mundial. ¿Cuál es la nueva baja confirmada?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Comienza un proceso de renovación en la Selección argentina.

Comienza un proceso de renovación en la Selección argentina.

La Selección argentina transita un período de profunda reestructuración luego de la cita mundialista de 2026. Mientras los hinchas procesan los inevitables pasos al costado de referentes históricos del plantel de la talla de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá asimilar otro golpe al equipo de trabajo.

En medio de las charlas y negociaciones que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia para delinear el futuro del seleccionado nacional, se confirmó que Walter Samuel no seguirá en la Selección argentina. El exdefensor central tomó la drástica decisión de alejarse de su cargo como ayudante de campo.

Una baja más: Walter Samuel no seguirá en la Selección argentina.

Una baja más: Walter Samuel no seguirá en la Selección argentina.

Walter Samuel dice adiós en el cuerpo técnico de la Selección

La salida del "Muro" sorprendió a propios y ajenos. Walter Samuel se desempeñó durante más de ocho años como uno de los principales colaboradores tácticos de la Albiceleste. Su trabajo fue determinante en la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la reciente actuación en la cita máxima de 2026.

Según revelaron fuentes cercanas a la delegación, Samuel completará el período de transición acordado y se marchará de manera definitiva post-2027, lo que significa que transita sus últimos meses dentro de la estructura de la AFA.

Hermetismo total por la continuidad de Scaloni en la Selección.

Hermetismo total por la continuidad de Scaloni en la Selección.

Samuel cuenta con valiosos antecedentes internacionales, habiendo integrado los cuerpos técnicos del Inter de Milán y del FC Lugano de Suiza antes de sumarse a la Selección argentina a mediados de 2018.

Las negociaciones con Scaloni

Si bien la dirigencia pretende abrochar la extensión del vínculo lo antes posible, el director técnico santafesino no ha brindado una respuesta formal y se mantiene analizando varios puntos clave.

Se aguarda que en las próximas semanas se produzca una reunión determinante para oficializar la decisión final de Scaloni y definir el rumbo de la Scaloneta de cara a los próximos compromisos internacionales.

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