Estudiantes empató con Corinthians y se jugará todo en la definición de los cuartos de final en Brasil

El partido se desarrolló con tranquilidad para Estudiantes tras ese tanto. El Pincha controló la pelota con calma y Corinthians no pudo generarle peligro claro, solo aproximaciones.

A los 19 minutos, Estudiantes tuvo el segundo. Una buena jugada de Joaquín Correa por el medio derivó en el encare de Alexis Castro nuevamente hacia el área rival. Cuando parecía que el destino era gol, el arquero Souza salió a cortar rápido antes de darle más espacio al volante del Pincha.

Un minuto después, Rodrigo Garro se fue por izquierda, avanzó en velocidad y remató muy desviado, en la única chance del primer tiempo para el Corinthians.

A los 36, Estudiantes tuvo otra ocasión pero no pudo aumentar la ventaja. Baltasar Rodríguez elaboró una buena jugada y remató desde afuera. La pelota se desvió en un defensor y se fue apenas por arriba del travesaño.

Tras un primer partido casi sin sobresaltos, Estudiantes comenzó el segundo con un baldazo de agua fría. A los 3 minutos, tras una gran asistencia de Garro, Kaio apareció por derecha, quedó mano a mano con Muslera y definió ante su salida. El conjunto brasilero igualó el trámite casi desde las duchas.

Conforme pasaron los minutos, el Pincha buscó alternativas de ataque para reponerse del golpe y convertir el segundo. Sin embargo, las aproximaciones no fueron precisas y Corinthians aprovechó esa desesperación.

Ya de los 15 minutos hacia adelante, Estudiantes fue mucho más que el conjunto brasileño. A los 21, Fabricio Pérez ingresó por derecha generando peligro, tiró un centro pasado que volvió a la posición de Carrillo y el delantero cabeceó en área chica. La pelota se fue cerquita del palo del arquero del Corinthians.

Sobre el último cuarto, el Pincha dominó lo ataques y el encuentro se jugó en territorio del equipo brasileño. Los más claros fueron Tobio Burgos, Pérez y Correa, pero no pudieron concretar las ocasiones.

A los 3 minutos de adición, Joaquín Correa tuvo una chance muy clara tras una arremetida de Cetré por izquierda que le permitió sacar un centro preciso. De cabeza, Correa exigió al arquero que voló hacia su izquierda y evitó la ventaja del local.

La vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores será el próximo miércoles 16 de septiembre en el Neo Química Arena de Sao Paulo, en Brasil. El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Corinthians tendrá lugar a partir de las 21:30.