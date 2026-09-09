Los elogios del Cholo Simeone a Julián Álvarez pese a la derrota del Atlético de Madrid

“Levantarme a la mañana, hablar con él un rato, verlo muy bien y, por suerte, elegir que juegue, porque hizo un partido como el que esperaba que haga”, reveló el Cholo sobre el momento en el que terminó de inclinarse por la titularidad del campeón del mundo.

Continuando con los futbolistas de la Selección argentina, el director técnico destacó el trabajo de Cuti Romero: “Me gustó su partido, correcto, fuerte, con jerarquía y demostró capacidad para poder resolver situaciones individuales”.

En cuanto a los aspectos que el Atlético de Madrid debe mejorar, destacó: “Siempre es normal que cuando en el segundo tiempo no se hace lo mismo que en el primero parece que no estás bien físicamente. El primer tiempo jugaste bien y el segundo mal. Y cuando juegas mal, se la pasas al rival, cometes errores, los detalles te generan que todo el esfuerzo que hiciste quede como una anécdota que jugamos bien el primer tiempo en Bilbao y en Anfield".

"Pero lo que cuentan son los resultados. Y los detalles son muy importantes. Nos están haciendo muchos goles, evidentemente. Fueron dos hoy, tres en Bilbao, uno en Sevilla, dos con el Villarreal… Y eso pasa por el equipo. Está claro que tenemos que trabajar bastante. Ya venía diciendo que estamos en construcción, aunque no le guste al que lo quiera escuchar, y todavía necesitamos afinar varias cosas”, sumó Simeone.

Para finalizar, el DT del Colchonero expresó: “Los cambios empezaron a aparecer cuando estábamos buscando ya otras soluciones que nos generen entrar en el partido, porque en el segundo tiempo tuvimos pocas situaciones de gol. No recuerdo ahora situaciones en el segundo tiempo. No tengo duda de que los detalles en el fútbol son los que te hacen estar arriba, en el medio o abajo. Necesitamos ajustar estas situaciones porque muchos de los goles que recibimos son responsabilidades nuestras”.

“Necesitamos interpretar mejor los momentos del partido que hay que seguir jugando de una manera o de otra. Y por eso terminamos recibiendo los dos goles que recibimos, pero el equipo dio todo, hizo un partido importante, está queriendo crecer y tenemos que aceptar que los detalles nos están haciendo no valorar todo esto que se hizo bueno, porque, al final, la derrota anula toda esa parte positiva que el equipo tuvo”, sentenció Simeone.