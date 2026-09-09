¿La tapa de aluminio de los alimentos se deja puesta o se descarta?

Habitualmente, los envases plásticos o de vidrio de queso crema, los quesos untables, traen esta capa de aluminio debajo de la tapa plástica de cierre para que el aire no ingrese al alimento.

El dulce de leche y las mermeladas también traen esta capa de papel aluminio, al igual que los yogures, la crema de leche, la mayonesa con tapa a rosca, los postres y flanes industriales y algunos productos de belleza e higiene como cremas faciales.

Esta cubierta cumple una función muy importante.

La cubierta de papel aluminio no es un detalle simple de empaque, su funcion es muy importante y necesaria para la seguridad e inocuidad del alimento interior.

Esta cubierta protege el producto de forma hermética desde la fábrica hasta su apertura. Genera un bloqueo total de oxígeno, luz, humedad o microorganismos que podrían contaminar el alimento o alterar el sabor del mismo.

Evita que entren bacterias y hongos al interior, a la vez que funciona como sello de seguridad al demostrar que el alimento es original y no fue abierto o adulterado antes de comprarlo.

¿Hay que retirar la tapa de aluminio de los envases o no?

Normalmente no sacamos la tapa de papel aluminio de los alimentos y este es un error peligroso. La tapa de papel aluminio sí o sí se retira una vez abierto el envase y el alimento; a partir de ello, se cierra únicamente con la tapa plástica, tal como explica el ingeniero en alimentos Tomas Gill.

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¿Por qué? La cubierta solo tiene un fin hermético que se rompe al abrir el alimento; dejarla, lo único que produce es mugre. Se acumula suciedad y restos del alimento que quedan expuestos al aire.

La humedad de la heladera y los restos de alimentos generan un caldo de cultivo óptimo para el desarrollo de bacterias y hongos, por eso es tan común que aparezca moho en la tapa de papel aluminio antes que en el alimento interno del envase.