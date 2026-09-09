Valentín Barco cambió silbidos por aplausos con un golazo para el triunfo del Chelsea en la Copa de la Liga

Un gol clave de Valentín Barco para el triunfo del Chelsea en la Copa de la Liga de Inglaterra

Gracias al gol del Colo Barco, en un momento en el que el Leeds United amenazaba con igualarle al Chelsea el duelo por la tercera ronda de la Copa de la Liga, los Blues pudieron volver a distanciarse en el tanteador e ir en búsqueda del sexto. La jugada para el tanto del argentino se gestó por la derecha, con una buena subida de Roger. Tras tirar el centro y pasarse el arquero rival, el ex Boca no dudó y sacó un zurdazo rasante sobre el palo derecho.

El desencuentro entre el volante ex Boca Juniors y los hinchas ingleses viene del partido que jugaron ambos seleccionados en las semifinales del Mundial 2026. Al finalizar el encuentro que ganaron los de Scaloni 2 a 1, Jude Bellingham se acercó al grupo de jugadores que festejaban y le dio un cachetazo en la nuca, generándose un tumulto. El motivo del goleador británico habría sido un festejo "en la cara" del Colo a los ingleses tras el gol del empate parcial de Enzo Fernández.