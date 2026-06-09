El gran gol del Colo Barco para la Selección argentina en el amistoso ante Islandia

Valentín Barco recibió un rechazo de Ellertsson en el área y definió como venía junto al palo derecho de Olafsson. El Colo anotó una tremenda conquista aprovechando el hueco para pegarle y descolocar al arquero Elías Rafn Ólafsson.

valentin-barco1 El Colo Barco anda muy bien en la Albiceleste.

Barco se metió en la lista para el Mundial tras cumplir una buena temporada en el Racing de Estrasburgo.