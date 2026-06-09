El gran gol del Colo Barco para la Selección argentina en el amistoso ante Islandia

El ex volante de Boca Valentín Barco marcó un golazo para la Selección argentina ante Islandia este miércoles, en un partido amistoso previo al debut albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El ex Boca Valentín Barco marcó un gran gol para la Selección argentina ante Islandia, en el amistoso previo al debut albiceleste en el Mundial
El ex volante de Boca Valentín Barco marcó un golazo para la Selección argentina ante Islandia este miércoles, en un partido amistoso previo al debut albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Valentín Barco recibió un rechazo de Ellertsson en el área y definió como venía junto al palo derecho de Olafsson. El Colo anotó una tremenda conquista aprovechando el hueco para pegarle y descolocar al arquero Elías Rafn Ólafsson.
Barco se metió en la lista para el Mundial tras cumplir una buena temporada en el Racing de Estrasburgo.
El ex jugador de Boca de 21 años marcó el segundo gol en su cuarto encuentro con el equipo de Lionel Scaloni, luego de haberle convertido a Zambia, en el triunfo por 5 a 0 del elenco nacional. En esa ocasión el equipo albiceleste se despidió del público argentino en La Bombonera (el estadio de Boca) antes de embarcarse rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El DT le dio la oportundiad a Barco de ser titular por partido consecutivo con el seleccionado nacional. Previamente, había jugado contra Honduras en Texas.