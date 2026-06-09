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Amistoso internacional

El gran gol del Colo Barco para la Selección argentina en el amistoso ante Islandia

El ex Boca Valentín Barco marcó un gran gol para la Selección argentina ante Islandia, en el amistoso previo al debut albiceleste en el Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Valentín Barco marcó un golazo para la Selección argentina.

Valentín Barco marcó un golazo para la Selección argentina.

El ex volante de Boca Valentín Barco marcó un golazo para la Selección argentina ante Islandia este miércoles, en un partido amistoso previo al debut albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Valentín Barco recibió un rechazo de Ellertsson en el área y definió como venía junto al palo derecho de Olafsson. El Colo anotó una tremenda conquista aprovechando el hueco para pegarle y descolocar al arquero Elías Rafn Ólafsson.

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El Colo Barco anda muy bien en la Albiceleste.

El Colo Barco anda muy bien en la Albiceleste.

Barco se metió en la lista para el Mundial tras cumplir una buena temporada en el Racing de Estrasburgo.

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Fue el segundo gol de Valentín Barco en la Selección argentina

El ex jugador de Boca de 21 años marcó el segundo gol en su cuarto encuentro con el equipo de Lionel Scaloni, luego de haberle convertido a Zambia, en el triunfo por 5 a 0 del elenco nacional. En esa ocasión el equipo albiceleste se despidió del público argentino en La Bombonera (el estadio de Boca) antes de embarcarse rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El DT le dio la oportundiad a Barco de ser titular por partido consecutivo con el seleccionado nacional. Previamente, había jugado contra Honduras en Texas.

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