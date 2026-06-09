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Rumbo a la Copa del Mundo

Un estudio predijo al ganador del Mundial 2026: en qué posición está la Selección argentina

La Universidad de Reading de Inglaterra elaboró un estudio donde predijo al ganador del Mundial 2026. La posición en la que está la Selección argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
¿Qué selección ganará la Copa del Mundo?.

¿Qué selección ganará la Copa del Mundo?.

La Universidad de Reading de Inglaterra elaboró un estudio donde predijo al ganador del Mundial 2026, ya que simuló 10.000 veces el desarrollo completo del torneo. Según ese resultado, la Selección argentina es la favorita a quedarse con la Copa del Mundo.

La investigación fue dirigida por el economista James Reade y se basó en los resultados de los partidos internacionales disputados desde enero de 2023.

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La Selecci&ograve;n argentina, con Messi, gan&oacute; la &uacute;ltima Copa del Mundo.

La Selecciòn argentina, con Messi, ganó la última Copa del Mundo.

El modelo habló de la fortaleza ofensiva y defensiva de cada seleccionado, generó proyecciones de goles para cada encuentro y reprodujo todas las etapas de la Copa del Mundo, incluyendo tiempo suplementario y definiciones por penales.

Si bien la Selección argentina terminó en la cima del ranking, uno de los aspectos más destacados del informe es la escasa diferencia entre los principales candidatos. "Lo más llamativo es la igualdad entre los equipos de arriba. Francia y España están prácticamente al mismo nivel, e Inglaterra también aparece muy cerca”, dijo Reade.

La proyección le da la ilusión de los hinchas argentinos, que sueñan con ver a la Albiceleste defender el título conseguido en Qatar y transformarse en la primera selección en conquistar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1962.

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Todos quieren la Copa del Mundial.

Todos quieren la Copa del Mundial.

Siguen a Argentina en las preferencias Francia, España, Brasil, Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay.

Luego figuran Japón, Croacia, Marruecos, Bélgica, México, Ecuador, Suiza, Estados Unidos, Irán y Corea del Sur.

Mundial 2026: otra supercomputadora dijo que España será campeón

Sin embargo, la supercomputadora de Opta Analyst señaló a España como la máxima aspirante al título con un 16,1% de probabilidades, seguida por Francia e Inglaterra, dejando a Argentina en el cuarto lugar.

Mientras que EA Sports también proyectó una consagración española, pese a que su simulador acertó a los campeones de las últimas cuatro ediciones: España 2010, Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022.

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