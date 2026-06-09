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Récord histórico en el Mundial 2026: 8 pares de hermanos jugarán la Copa, pero no todos con la misma camiseta

Es una cifra histórica en la Copa del Mundo. Durante el Mundial 2026 habrá 8 duplas de hermanos en competencia, pero solo 4 de ellas compartirán vestuario

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lucas y Thero Hernández representarán a la Selección de Francia durante el Mundial 2026.

Lucas y Thero Hernández representarán a la Selección de Francia durante el Mundial 2026.

Ocho parejas de hermanos marcarán un hito histórico en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sobre un total de 1.248 futbolistas citados para el certamen, 16 de ellos compartirán una idéntica cualidad familiar. Esta impactante cifra quiebra de manera oficial una marca de parentesco inédita para la máxima competencia de la FIFA.

La estadística de la actual edición superará el registro de Italia 1990, que mantenía el techo de concurrencia con cinco binomios en las listas. Por su parte, el récord en una única delegación seguirá perteneciendo a la Selección de Honduras en Sudáfrica 2010, cuando el cuerpo técnico centroamericano incluyó en su nómina a Jerry, Jhony y Wilson Palacios.

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Los hermanos que jugarán el Mundial 2026

La gran particularidad de los ocho binomios del Mundial 2026 radica en que la mitad de estas parejas de hermanos se desempeñarán diferentes seleccionados nacionales. Los que compartirán el mismo vestuario son:

  • Lucas y Theo Hernández (Francia)
  • Jurrien y Quinten Timber (Países Bajos)
  • Leandro y Juninho Bacuna (Curazao)
  • Laros y Deroy Duarte (Cabo Verde)

Por su parte, aquellos que son hermanos y representarán a distintos países son:

Iñaki y Nico Williams
I&ntilde;aki y Nico Williams jugar&aacute;n el Mundial 2026 para Ghana y Espa&ntilde;a, respectivamente.

Iñaki y Nico Williams jugarán el Mundial 2026 para Ghana y España, respectivamente.

  • Iñaki y Nico Williams: el caso más emblemático. Jugarán para Ghana y España, respectivamente. El mayor de ellos, Iñaki, optó por honrar el deseo de su abuelo de verlo con los colores del país africano.

  • Guéla y Désiré Doué: el primero jugará para Costa de Marfil tras decidir representar a la nación donde nació su padre. Désiré lo hará para Francia.

  • John y Harry Souttar: los defensores jugarán para Escocia y Australia, respectivamente. Harry eligió representar la nacionalidad de su madre.

  • Kevin Luckassen y Brian Brobbey: Kevin adoptó el apellido y las raíces maternas para jugar en Ghana. Brian representará a Países Bajos.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio, marcando un hito sin precedentes al ser la primera edición de la historia en contar con 48 selecciones participantes y una triple jornada de ceremonias de apertura distribuidas entre sus tres países anfitriones.

El histórico puntapié inicial se dará en el mítico Estadio Azteca, el coliseo de fútbol que se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de mundiales tras haber sido el escenario de apertura en 1970 y 1986.

La acción iniciará con el mano a mano entre México y Sudáfrica, un duelo cargado de mística que reeditará el emocionante debut de ambos países en la edición de la Copa del Mundo 2010.

Previo a que la pelota comience a rodar, tendrá lugar un imponente espectáculo artístico que celebrará las raíces culturales latinoamericanas y contará con las actuaciones en vivo de figuras de calibre internacional como Maná, Alejandro Fernández, J Balvin y Shakira.

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