Récord histórico en el Mundial 2026: 8 pares de hermanos jugarán la Copa, pero no todos con la misma camiseta

Lucas y Theo Hernández (Francia)

Jurrien y Quinten Timber (Países Bajos)

Leandro y Juninho Bacuna (Curazao)

Laros y Deroy Duarte (Cabo Verde)

Por su parte, aquellos que son hermanos y representarán a distintos países son:

Iñaki y Nico Williams Iñaki y Nico Williams jugarán el Mundial 2026 para Ghana y España, respectivamente.

Iñaki y Nico Williams: el caso más emblemático. Jugarán para Ghana y España, respectivamente. El mayor de ellos, Iñaki, optó por honrar el deseo de su abuelo de verlo con los colores del país africano.

el caso más emblemático. Jugarán para Ghana y España, respectivamente. El mayor de ellos, Iñaki, optó por honrar el deseo de su abuelo de verlo con los colores del país africano. Guéla y Désiré Doué: el primero jugará para Costa de Marfil tras decidir representar a la nación donde nació su padre. Désiré lo hará para Francia.

John y Harry Souttar: los defensores jugarán para Escocia y Australia, respectivamente. Harry eligió representar la nacionalidad de su madre.

Kevin Luckassen y Brian Brobbey: Kevin adoptó el apellido y las raíces maternas para jugar en Ghana. Brian representará a Países Bajos.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio, marcando un hito sin precedentes al ser la primera edición de la historia en contar con 48 selecciones participantes y una triple jornada de ceremonias de apertura distribuidas entre sus tres países anfitriones.

El histórico puntapié inicial se dará en el mítico Estadio Azteca, el coliseo de fútbol que se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de mundiales tras haber sido el escenario de apertura en 1970 y 1986.

La acción iniciará con el mano a mano entre México y Sudáfrica, un duelo cargado de mística que reeditará el emocionante debut de ambos países en la edición de la Copa del Mundo 2010.

Previo a que la pelota comience a rodar, tendrá lugar un imponente espectáculo artístico que celebrará las raíces culturales latinoamericanas y contará con las actuaciones en vivo de figuras de calibre internacional como Maná, Alejandro Fernández, J Balvin y Shakira.