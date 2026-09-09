El Deportivo Maipú, está atravesando un gran momento futbolístico en el torneo de la Primera Nacional, ya que el Cruzado viene de igualar sin goles de local ante Patronato y sumó su sexto partido sin perder en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Nahuel Galardi: el uno del Deportivo Maipú habló sobre el objetivo de jugar el Reducido
Nahuel Galardi, arquero del Deportivo Maipú, analizó el presente del equipo que dirige Mariano Echeverría en el torneo de la Primera Nacional
Sobre este gran presente habló el arquero Nahuel Galardi que se ha ganado un lugar en el equipo, con grandes actuaciones.
"Nahuel Galardi arrancó hablando del partido ante Patronato, y aseguró: "Nos fuimos con un sabor amargo, fuimos el equipo que propusimos y no pudimos lograr los tres puntos. Hay que seguir, esta categoría es muy dura y pareja. Hay que pensar en los partidos que nos quedan en este torneo para seguir sumando en la tabla de posiciones, el objetivo es poder jugar el Reducido".
"Somos un grupo muy humilde, que deja todo en cada entrenamiento", opinó el guardameta.
Con respecto a su buen momento, manifestó: "La confianza es muy importante, poder tener continuidad, es algo que venía buscando. Estoy muy feliz por este momento, siempre buscando seguir creciendo en mi puesto".
Nahuel Galardi y el choque del Deportivo Maipú con Almagro
Deportivo Maipú jugará este sábado a las 15.30 ante Almagro, en condición de visitante, por la fecha 29. Con respecto a este encuentro, dijo: "Será un partido difícil, vamos con la intención de poder hacer un buen partido y seguir en los puestos de Reducido.
Deportivo Maipú a ocho fechas del final se ubica en el octavo lugar con 38 puntos en el Grupo B y hasta el momento se asegura jugar el Reducido.
Los ocho partidos que le quedan al Deportivo Maipú
- Fecha 29- Almagro (V)
- Fecha 30 Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)
- Fecha 31- Temperley (L)
- Fecha 32- vs Nueva Chicago (V)
- Fecha 33- vs San Martín (SJ) (L)
- Fecha 34- vs Chacarita (V)
- Fecha 35- vs Güemes (L)
- Fecha 36- vs Tristán Suárez (V)
En pocas palabras
- Deportivo Maipú: el equipo suma seis partidos invicto en el torneo de la Primera Nacional, igualando 0-0 ante Patronato.
- Nahuel Galardi: el arquero se muestra confiado y feliz por la continuidad, buscando seguir creciendo en su puesto.
- Próximo partido: el Cruzado visitará a Almagro el sábado a las 15:30, buscando mantenerse en zona de Reducido.