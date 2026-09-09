Nahuel Galardi: el uno del Deportivo Maipú habló sobre el objetivo de jugar el Reducido

"Somos un grupo muy humilde, que deja todo en cada entrenamiento", opinó el guardameta.

Con respecto a su buen momento, manifestó: "La confianza es muy importante, poder tener continuidad, es algo que venía buscando. Estoy muy feliz por este momento, siempre buscando seguir creciendo en mi puesto".

Nahuel Galardi y el choque del Deportivo Maipú con Almagro

Deportivo Maipú jugará este sábado a las 15.30 ante Almagro, en condición de visitante, por la fecha 29. Con respecto a este encuentro, dijo: "Será un partido difícil, vamos con la intención de poder hacer un buen partido y seguir en los puestos de Reducido.

Deportivo Maipú a ocho fechas del final se ubica en el octavo lugar con 38 puntos en el Grupo B y hasta el momento se asegura jugar el Reducido.

Los ocho partidos que le quedan al Deportivo Maipú