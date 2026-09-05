Deportivo Maipú y la buena seguidilla que tiene como local en la Primera Nacional

Enzo Pérez, capitán y referente del Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú y su racha positiva jugando como local

Deportivo Maipú suma cinco encuentros sin perder y buscará ante Patronato de Paraná su tercer triunfo seguido en calle Vergara. Viene de ganarle a Atlanta y Quilmes jugando como local.

Su última derrota en su estadio fue el 14 de junio ante Tristán Suárez, luego empató con Gimnasia y Tiro, el partido pendiente de la 4ta fecha, le ganó a Agropecuario (2-0), empató 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, venció a Atlanta (4-2) y Quilmes (1-0).