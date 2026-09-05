Deportivo Maipú y la buena seguidilla que tiene como local en la Primera Nacional

Mariano Echeverría repite el equipo para jugar ante Patronato
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, ya lleva 20 partidos dirigiendo al equipo. Para jugar ante Patronato, apostaría a los mismos once que vienen de perder como visitante ante Colegiales. Los once posibles serían: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto y Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.
Deportivo Maipú jugará este domingo ante Patronato, como local.
Foto: Axel Lloret/UNO
Deportivo Maipú, a nueve fechas del final, se ubica octavo con 38 puntos (dentro de los puestos de Reducido). Tras jugar ante Patronato, se confirmaron las tres próximas fechas. Primero visitará a Almagro y luego tendrá dos fechas como local: ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley.
Las próximas tres fechas confirmadas para el Deportivo Maipú
- F 29 vs Almagro - domingo 12/9 - 15.30hs (V)
- F 30 vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy - domingo 20/9 - 15.30hs (L)
- F 31 vs Temperley - domingo 27/9 - 16.30hs (L)