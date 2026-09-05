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Primera Nacional

Deportivo Maipú y la buena seguidilla que tiene como local en la Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará ante Patronato como local este domingo, buscando extender su racha en calle Vergara. El Cruzado acumula cinco partidos sin perder en casa

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará como local ante Patronato, buscando seguir su racha en calle Vergara.

Deportivo Maipú jugará como local ante Patronato, buscando seguir su racha en calle Vergara.

Deportivo Maipú se reencontrará este domingo con su público ante Patronato de Paraná, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional. El Cruzado, dirigido por Mariano Echeverría, está viviendo una racha importante como local, donde acumula cinco partidos sin perder jugando en el estadio Omar Higinio Spedutti.

Enzo Pérez, capitán y referente del Deportivo Maipú.

Enzo Pérez, capitán y referente del Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú y su racha positiva jugando como local

Deportivo Maipú suma cinco encuentros sin perder y buscará ante Patronato de Paraná su tercer triunfo seguido en calle Vergara. Viene de ganarle a Atlanta y Quilmes jugando como local.

Su última derrota en su estadio fue el 14 de junio ante Tristán Suárez, luego empató con Gimnasia y Tiro, el partido pendiente de la 4ta fecha, le ganó a Agropecuario (2-0), empató 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, venció a Atlanta (4-2) y Quilmes (1-0).

Mariano Echeverría repite el equipo para jugar ante Patronato

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, ya lleva 20 partidos dirigiendo al equipo. Para jugar ante Patronato, apostaría a los mismos once que vienen de perder como visitante ante Colegiales. Los once posibles serían: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto y Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Deportivo Maipú jugará este domingo ante Patronato, como local.

Deportivo Maipú jugará este domingo ante Patronato, como local.

Deportivo Maipú, a nueve fechas del final, se ubica octavo con 38 puntos (dentro de los puestos de Reducido). Tras jugar ante Patronato, se confirmaron las tres próximas fechas. Primero visitará a Almagro y luego tendrá dos fechas como local: ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley.

Las próximas tres fechas confirmadas para el Deportivo Maipú

  • F 29 vs Almagro - domingo 12/9 - 15.30hs (V)
  • F 30 vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy - domingo 20/9 - 15.30hs (L)
  • F 31 vs Temperley - domingo 27/9 - 16.30hs (L)

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