Mostaza Merlo vuelve a River: el nuevo rol que ocupará

De esta manera, vuelve al club donde dejó una huella imborrable: es el futbolista con más partidos disputados en la historia de River, con 563 presencias a lo largo de 15 temporadas. En su etapa dentro del verde césped levantó siete títulos: los Metropolitanos de 1975, 1977, 1979 y 1990, junto a los Nacionales de 1975, 1979 y 1981.

Además, Mostaza contó con dos ciclos al frente del primer equipo como director técnico. El primero tuvo lugar en 1989, año en el que conquistó el campeonato de Primera División y el segundo, en 2005. En total, dirigió 47 encuentros en el banco de River, en los que sumó 23 triunfos.

Su extensa carrera como entrenador finalizó en mayo de 2022 tras su paso por Defensores Unidos de Zárate en la Primera B Metropolitana, donde dirigió 14 partidos (cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas). Cabe recordar que su última experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino fue en 2015, en Colón.

Qué dijo Mostaza Merlo

En una charla ante los micrófonos de Radio La Red, Mostaza Merlo explicó su nuevo rol: "Hablé con el presidente y estuve reunido con el gerente. También con gente del fútbol amateur. Voy a mirar todas las divisiones. De novena a cuarta".

"Voy a mirar los partidos cuando jueguen de local y visitante. Este sábado voy al River Camp. Después haré un análisis de todo lo que veo, siempre pensando en la docencia de la formativa. Por sobre todas las cosas, buscar los mejores valores para que puedan jugar en la Primera de River", sentenció.