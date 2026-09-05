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Mostaza Merlo vuelve a River: el nuevo rol que ocupará

Mostaza Merlo confirmó que se sumará a la estructura de River. El histórico de la institución iniciará una nueva etapa en su carrera

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mostaza Merlo se sumará a la estructura de River.

Mostaza Merlo se sumará a la estructura de River.

Reinaldo Merlo, palabra autorizada para hablar de River, volverá a la actividad luego de tres años alejado del fútbol. Mostaza, quien tiene el récord de ser el que más partidos jugó en la historia del Millonario, asumirá un nuevo rol dentro de la estructura institucional: oficiará como asesor y ojeador de nuevos talentos dentro del área de fútbol formativo.

El hombre de 76 años había adelantado días atrás en DSports que mantenía reuniones con dirigentes de un club grande. Si bien prefirió no revelar el nombre en su momento para no entorpecer las gestiones, finalmente se confirmó su esperado retorno al elenco de Núñez.

Adem&aacute;s de ser el jugador con m&aacute;s partidos en la historia de River, Mostaza Merlo tuvo dos ciclos como DT.

Además de ser el jugador con más partidos en la historia de River, Mostaza Merlo tuvo dos ciclos como DT.

Mostaza Merlo vuelve a River con un nuevo rol

La función de Merlo no será la de un director técnico ni la de un coordinador, sino la de scout de las futuras promesas. En la actualidad, quien lidera las Inferiores del Millonario es Gabriel Rodríguez, por lo que Mostaza se sumará como parte de un amplio staff en el que ya trabajan varios exjugadores.

De esta manera, vuelve al club donde dejó una huella imborrable: es el futbolista con más partidos disputados en la historia de River, con 563 presencias a lo largo de 15 temporadas. En su etapa dentro del verde césped levantó siete títulos: los Metropolitanos de 1975, 1977, 1979 y 1990, junto a los Nacionales de 1975, 1979 y 1981.

Además, Mostaza contó con dos ciclos al frente del primer equipo como director técnico. El primero tuvo lugar en 1989, año en el que conquistó el campeonato de Primera División y el segundo, en 2005. En total, dirigió 47 encuentros en el banco de River, en los que sumó 23 triunfos.

Su extensa carrera como entrenador finalizó en mayo de 2022 tras su paso por Defensores Unidos de Zárate en la Primera B Metropolitana, donde dirigió 14 partidos (cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas). Cabe recordar que su última experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino fue en 2015, en Colón.

Qué dijo Mostaza Merlo

En una charla ante los micrófonos de Radio La Red, Mostaza Merlo explicó su nuevo rol: "Hablé con el presidente y estuve reunido con el gerente. También con gente del fútbol amateur. Voy a mirar todas las divisiones. De novena a cuarta".

"Voy a mirar los partidos cuando jueguen de local y visitante. Este sábado voy al River Camp. Después haré un análisis de todo lo que veo, siempre pensando en la docencia de la formativa. Por sobre todas las cosas, buscar los mejores valores para que puedan jugar en la Primera de River", sentenció.

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