"Siento que empeoramos": el crudo análisis de Franco Colapinto en Monza

A pesar de esa complicación, Colapinto estaba convencido de que su marca podria haber sido superior: “Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor”.

Sin embargo, las sensaciones cambiaron radicalmente al momento de afrontar el segundo ensayo, donde el comportamiento del monoplaza se volvió impredecible: “En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”.

Al detallar las fallas mecánicas y la falta de adherencia en pista, Colapinto agregó: “El auto no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa a mitad, después se movía más y tenía menos grip trasero saliendo”.

De cara a lo que se viene este sábado, la FP3 y la clasificación, el piloto de Alpine enfatizó la importancia de analizar la telemetría para corregir el rumbo. “En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante, así que hay que entender el porqué”.