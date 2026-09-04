Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

"Siento que empeoramos": el crudo análisis de Franco Colapinto en Monza

Franco Colapinto fue noveno en la FP1 y decimoprimero en la FP2 del GP de Monza. El piloto de Alpine fue crítico al realizar su análisis

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto afrontó la Fp1 y FP2 del GP de Monza.

Franco Colapinto afrontó la Fp1 y FP2 del GP de Monza.

Franco Colapinto completó los primeros entrenamientos del Gran Premio de Monza con un balance agridulce. El piloto argentino finalizó noveno en la FP1 y décimoprimero en la FP2, destacando las buenas sensaciones iniciales, pero admitiendo que el auto perdió rendimiento.

Pese a resolver un fallo mecánico matutino, la segunda sesión dejó dudas puertas adentro en Alpine. El oriundo de Pilar señaló un claro retroceso en el comportamiento del monoplaza y remarcó la necesidad de recuperar el ritmo antes de la clasificación.

Las sensaciones de Franco Colapinto

El viernes comenzó con un ritmo esperanzador durante la primera sesión, aunque interrumpido por un imprevisto técnico: “En la FP1 salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor en el low fuel con la soft”.

A pesar de esa complicación, Colapinto estaba convencido de que su marca podria haber sido superior: “Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor”.

Sin embargo, las sensaciones cambiaron radicalmente al momento de afrontar el segundo ensayo, donde el comportamiento del monoplaza se volvió impredecible: “En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”.

Al detallar las fallas mecánicas y la falta de adherencia en pista, Colapinto agregó: “El auto no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa a mitad, después se movía más y tenía menos grip trasero saliendo”.

De cara a lo que se viene este sábado, la FP3 y la clasificación, el piloto de Alpine enfatizó la importancia de analizar la telemetría para corregir el rumbo. “En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante, así que hay que entender el porqué”.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas