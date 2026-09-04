Inicio Ovación Fútbol Selección de España
tras ganar la copa del mundo

¡Sorpresivo! Un campeón del mundo decidió retirarse de la Selección de España a los 31 años

Uno de los campeones del mundo decidió retirarse de la Selección del España luego de haber levantado el trofeo en la edición 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Un campeón del mundo se retiró de la Selección de España.

Un campeón del mundo se retiró de la Selección de España.

La Selección de España llegó a su punto cúlmine este año al consagrarse campeona del Mundial 2026 organizado por la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá. Varios futbolistas además recibieron distinciones especiales en el certamen en el que se coronó el equipo dirigido por Luis De la Fuente.

La algarabía de consagrarse campeón del mundo despertó una inesperada reacción en uno de sus futbolistas, quien decidió dejar de pertenecer a la Roja a los 31 años de edad, con aún varios años posibles de desempeño por delante.

Se retiró de la Selección de España un campeón del mundo 2026

Marcos Llorente anunció su retiro de la Selección de España para sorpresa de muchos. A sus 31 años, el mediocampista del Atlético de Madrid decidió ponerle punto final a su paso por el combinado español.

Una de las fotos que subi&oacute; Marcos Llorente anunciando su retiro de la Selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a.&nbsp;

Una de las fotos que subió Marcos Llorente anunciando su retiro de la Selección de España.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección", comenzó diciendo el futbolista. "Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", continuó Llorente, haciendo alusión a su edad y a la posibilidad que tendría de seguir defendiendo los colores de la Roja.

"Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", explicó Llorente en una publicación en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver sosteniendo la Copa del Mundo obtenida este 2026.

"Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo", finalizó.

Marcos Llorente debutó en la Selección de España en un partido amistoso ante Países Bajos, en Ámsterdam, en noviembre de 2020. Desde entonces, disputó 27 partidos y no marcó goles. Representó a su Selección en la Eurocopa 2021 y en el Mundial de Qatar 2022. En la pasada cita ecuménica solo disputó tres partidos y se coronó campeón. De esta manera, el mediocampista le puso punto final a su ciclo por la Roja.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas