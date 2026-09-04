¡Sorpresivo! Un campeón del mundo decidió retirarse de la Selección de España a los 31 años

Una de las fotos que subió Marcos Llorente anunciando su retiro de la Selección de España.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección", comenzó diciendo el futbolista. "Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", continuó Llorente, haciendo alusión a su edad y a la posibilidad que tendría de seguir defendiendo los colores de la Roja.

"Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", explicó Llorente en una publicación en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver sosteniendo la Copa del Mundo obtenida este 2026.

"Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo", finalizó.

Marcos Llorente debutó en la Selección de España en un partido amistoso ante Países Bajos, en Ámsterdam, en noviembre de 2020. Desde entonces, disputó 27 partidos y no marcó goles. Representó a su Selección en la Eurocopa 2021 y en el Mundial de Qatar 2022. En la pasada cita ecuménica solo disputó tres partidos y se coronó campeón. De esta manera, el mediocampista le puso punto final a su ciclo por la Roja.