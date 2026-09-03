Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors volverán a enfrentarse en Mendoza tras 43 años

Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors se volverán a enfrentar en Mendoza tras 43 años. La última vez que el Lobo jugó como local ante el Xeneize fue en el Nacional 1983 en el estadio Malvinas Argentinas.
Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentarán por primera vez en el Víctor Legrotaglie este sábado. Ambos equipos volverán a medirse en Mendoza tras 43 años
Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors se volverán a enfrentar en Mendoza tras 43 años. La última vez que el Lobo jugó como local ante el Xeneize fue en el Nacional 1983 en el estadio Malvinas Argentinas.
El choque de este sábado tiene la particularidad que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en un partido correspondiente al Torneo Clausura y además será en el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la máxima categoría.
El primer gol en un enfrentamiento entre estos rivales en primera división lo convirtió el gran ídolo mensana Víctor Legrotaglie, de tiro libre, según recuerda el historiador Oscar Casares. El recordado maestro fue el gran protagonista en el partido que se disputó en el Feliciano Gambarte, el 7 de noviembre de 1971, en el empate 2 a 2. El equipo era conducido por Hardan Curi y el crack anotó el tanto a los 15' del primer tiempo.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron de manera oficial fue el 10 de abril de 1983 por el Nacional de ese año, con una igualdad 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas. El Búfalo Juan Gilberto Funes marcó el gol del Lobo a los 44' del primer tiempo, mientras que para el Xeneize anotó el tanto Carlos Alberto Mendoza.
"Jugamos un buen partido, intenso. Merecimos el triunfo, se nos escapó por poco nos superó la ansiedad, porque un triunfo nos ubicaba en la otra fase clasificatoria", recuerda Omar Olguín, ex volante del Lobo.
Gimnasia y Esgrima, el equipo que era dirigido por Enrique Fernández, formó con estos once: Enrique Reggi; Jorge Montivero, Ángel Badía, Daniel Sosa y Roberto Morán; Amilcar Baltazar, Rodolfo Zolorza, Omar Olguín; Oscar Muñoz, Juan Gilberto Funes y Oscar Fornari.
Boca, el conjunto dirigido por Carmelo Faraone, tuvo como titulares a Hugo Gatti; Pablo Comelles, Marcelo Bachino, Rodolfo Passucci y Omar Bordet; Jorge Alberto Vázquez, Juan Manuel Sotelo y Juan José López, Carlos Mendoza, Walter Tamer y Jorge Domínguez.
El último antecedente entre ambos elencos fue la octava fecha del Torneo Apertura, en el empate 1 a 1. Luciano Paredes abrió el marcador para el Lobo y Miguel Merentiel igualó las acciones.
Gimnasia y Esgrima marcha invicto como local ante Boca y tiene un historial favorable en los nueve partidos que jugaron. El Mensana obtuvo tres triunfos, el Xeneize ganó 2 veces y empataron en 4 ocasiones.