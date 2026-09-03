Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Fútbol

Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors volverán a enfrentarse en Mendoza tras 43 años

Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentarán por primera vez en el Víctor Legrotaglie este sábado. Ambos equipos volverán a medirse en Mendoza tras 43 años

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Vìctor Legrotaglie y el Cochina Olguín   fueron protagonistas del primer partido de Gimnasia y Esgrima ante Boca y del último de los viejos Nacionales.

El Vìctor Legrotaglie y el Cochina Olguín   fueron protagonistas del primer partido de Gimnasia y Esgrima ante Boca y del último de los viejos Nacionales.

Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors se volverán a enfrentar en Mendoza tras 43 años. La última vez que el Lobo jugó como local ante el Xeneize fue en el Nacional 1983 en el estadio Malvinas Argentinas.

El choque de este sábado tiene la particularidad que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en un partido correspondiente al Torneo Clausura y además será en el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la máxima categoría.

El Vìctor Legrotaglie le marcó el primer gol a Boca jugando para Gimnasia y Esgrima en el Nacional de 1971 en la cancha de Godoy Cruz.

El Vìctor Legrotaglie le marcó el primer gol a Boca jugando para Gimnasia y Esgrima en el Nacional de 1971 en la cancha de Godoy Cruz.

El primer gol en un enfrentamiento entre estos rivales en primera división lo convirtió el gran ídolo mensana Víctor Legrotaglie, de tiro libre, según recuerda el historiador Oscar Casares. El recordado maestro fue el gran protagonista en el partido que se disputó en el Feliciano Gambarte, el 7 de noviembre de 1971, en el empate 2 a 2. El equipo era conducido por Hardan Curi y el crack anotó el tanto a los 15' del primer tiempo.

La síntesis del primer partido que jugaron el Lobo y el Xeneize.

La síntesis del primer partido que jugaron el Lobo y el Xeneize.

El último enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima y Boca en Mendoza fue en el Malvinas Argentinas

La última vez que ambos equipos se enfrentaron de manera oficial fue el 10 de abril de 1983 por el Nacional de ese año, con una igualdad 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas. El Búfalo Juan Gilberto Funes marcó el gol del Lobo a los 44' del primer tiempo, mientras que para el Xeneize anotó el tanto Carlos Alberto Mendoza.

"Jugamos un buen partido, intenso. Merecimos el triunfo, se nos escapó por poco nos superó la ansiedad, porque un triunfo nos ubicaba en la otra fase clasificatoria", recuerda Omar Olguín, ex volante del Lobo.

Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentaron en los viejos Nacionales.

Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentaron en los viejos Nacionales.

Gimnasia y Esgrima, el equipo que era dirigido por Enrique Fernández, formó con estos once: Enrique Reggi; Jorge Montivero, Ángel Badía, Daniel Sosa y Roberto Morán; Amilcar Baltazar, Rodolfo Zolorza, Omar Olguín; Oscar Muñoz, Juan Gilberto Funes y Oscar Fornari.

Boca, el conjunto dirigido por Carmelo Faraone, tuvo como titulares a Hugo Gatti; Pablo Comelles, Marcelo Bachino, Rodolfo Passucci y Omar Bordet; Jorge Alberto Vázquez, Juan Manuel Sotelo y Juan José López, Carlos Mendoza, Walter Tamer y Jorge Domínguez.

Omar Olguín estuvo en el último partido que jugaron Gimnasia y Esgrima y Boca en Mendoza. Fue en 1983 en el Malvinas Argentinas.

Omar Olguín estuvo en el último partido que jugaron Gimnasia y Esgrima y Boca en Mendoza. Fue en 1983 en el Malvinas Argentinas.

El último antecedente entre ambos elencos fue la octava fecha del Torneo Apertura, en el empate 1 a 1. Luciano Paredes abrió el marcador para el Lobo y Miguel Merentiel igualó las acciones.

Luciano Paredes marcó el gol de Gimnasia y Esgrima ante Boca, en la Bombonera, en el empate 1 a 1, en el Apertura.

Luciano Paredes marcó el gol de Gimnasia y Esgrima ante Boca, en la Bombonera, en el empate 1 a 1, en el Apertura.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Boca

Gimnasia y Esgrima marcha invicto como local ante Boca y tiene un historial favorable en los nueve partidos que jugaron. El Mensana obtuvo tres triunfos, el Xeneize ganó 2 veces y empataron en 4 ocasiones.

  • Nacional 1971 - Empate 2-2 (de local)
  • Nacional 1972 - Empate 1-1 (V)
  • Nacional 1978 - ganó Gimnasia y Esgrima 1-0 (L)
  • Nacional 1978 - ganó Gimnasia y Esgrima 5-1 (V)
  • Nacional 1982 - ganó Gimnasia y Esgrima 1-0 (L)
  • Nacional 1982 - perdió Gimnasia y Esgrima 1-0 (V)
  • Nacional 1983 - perdió Gimnasia y Esgrima 2-1 (V)
  • Nacional 1983 - Empate 1-1 (L)
  • Apertura 2026 - Empate 1-1 (V)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas