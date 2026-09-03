Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors volverán a enfrentarse en Mendoza tras 43 años

La síntesis del primer partido que jugaron el Lobo y el Xeneize.

El último enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima y Boca en Mendoza fue en el Malvinas Argentinas

La última vez que ambos equipos se enfrentaron de manera oficial fue el 10 de abril de 1983 por el Nacional de ese año, con una igualdad 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas. El Búfalo Juan Gilberto Funes marcó el gol del Lobo a los 44' del primer tiempo, mientras que para el Xeneize anotó el tanto Carlos Alberto Mendoza.

"Jugamos un buen partido, intenso. Merecimos el triunfo, se nos escapó por poco nos superó la ansiedad, porque un triunfo nos ubicaba en la otra fase clasificatoria", recuerda Omar Olguín, ex volante del Lobo.

Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentaron en los viejos Nacionales.

Gimnasia y Esgrima, el equipo que era dirigido por Enrique Fernández, formó con estos once: Enrique Reggi; Jorge Montivero, Ángel Badía, Daniel Sosa y Roberto Morán; Amilcar Baltazar, Rodolfo Zolorza, Omar Olguín; Oscar Muñoz, Juan Gilberto Funes y Oscar Fornari.

Boca, el conjunto dirigido por Carmelo Faraone, tuvo como titulares a Hugo Gatti; Pablo Comelles, Marcelo Bachino, Rodolfo Passucci y Omar Bordet; Jorge Alberto Vázquez, Juan Manuel Sotelo y Juan José López, Carlos Mendoza, Walter Tamer y Jorge Domínguez.

Omar Olguín estuvo en el último partido que jugaron Gimnasia y Esgrima y Boca en Mendoza. Fue en 1983 en el Malvinas Argentinas.

El último antecedente entre ambos elencos fue la octava fecha del Torneo Apertura, en el empate 1 a 1. Luciano Paredes abrió el marcador para el Lobo y Miguel Merentiel igualó las acciones.

Luciano Paredes marcó el gol de Gimnasia y Esgrima ante Boca, en la Bombonera, en el empate 1 a 1, en el Apertura.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Boca

Gimnasia y Esgrima marcha invicto como local ante Boca y tiene un historial favorable en los nueve partidos que jugaron. El Mensana obtuvo tres triunfos, el Xeneize ganó 2 veces y empataron en 4 ocasiones.