Boca llegó a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en un atrayente partido

Boca, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó procedente de Córdoba, ya que este miércoles venció por penales a Vélez (4 a 3, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario), en el estadio Mario Alberto Kempes, y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Racing.

El ex Independiente Rivadavia Sebastián Villa llegó a la provincia con el plantel de Boca. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Leandro Paredes fue el más ovacionado por los hinchas de Boca

Alrededor de las 16 el micro que trasladaba al equipo auriazul llegó al Hotel Sheraton, donde lo esperaba mucha gente. El capitán del elenco de la Ribera, Leandro Paredes, fue el más ovacionado por los seguidores del conjunto auriazul.