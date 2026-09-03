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Torneo Clausura

Boca llegó a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en un atrayente partido

Boca llegó este jueves a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, por el Torneo Clausura. El cotejo se jugará este sábado a las 16.30 en el Legrotaglie

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Paredes saluda a la gente de Boca a su llegada a Mendoza.

Leandro Paredes saluda a la gente de Boca a su llegada a Mendoza.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Boca Juniors fue recibido por una multitud. El Xeneize llegó este jueves a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, por la octava fecha del Torneo Clausura. Los Xeneizes y los Mensanas de medirán este sábado a las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie.

Boca, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó procedente de Córdoba, ya que este miércoles venció por penales a Vélez (4 a 3, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario), en el estadio Mario Alberto Kempes, y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Racing.

El ex Independiente Rivadavia Sebasti&aacute;n Villa lleg&oacute; a la provincia con el plantel de Boca.

El ex Independiente Rivadavia Sebastián Villa llegó a la provincia con el plantel de Boca.

Leandro Paredes fue el más ovacionado por los hinchas de Boca

Alrededor de las 16 el micro que trasladaba al equipo auriazul llegó al Hotel Sheraton, donde lo esperaba mucha gente. El capitán del elenco de la Ribera, Leandro Paredes, fue el más ovacionado por los seguidores del conjunto auriazul.

Los jugadores de Boca y Arruabarrena firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los hinchas. El ex Independiente Rivadavia Sebastián Villa, uno de los más requeridos por el público boquense, fue el último que ingresó al hotel.

La policía montó un operativo para que fuera más ordenado el arribo de Boca, pero el cariño de la gente por los jugadores y por el club pudieron más.

Nota en elaboración.

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