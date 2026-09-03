Arruabarrena analizó la clasificación de Boca ante Vélez y elogió a Montero: "Pateamos bien y pasamos"

Boca pasó a cuartos.

Boca le ganó a Vélez por penales

En la conferencia de prensa Arruabarrena valoró el esfuerzo del plantel ante un rival de cuidado y destacó la propuesta de su equipo.

Al ser consultado sobre el desarrollo del juego, el técnico señaló: "Partido difícil. Es un equipo bien trabajado. Tenés que tener cuidado en las contras. Nosotros fuimos a buscarlo. No se nota la seguidilla de partidos".

Los chicos, físicamente, están respondiendo. Me pone contento en ese sentido. Los chicos, físicamente, están respondiendo. Me pone contento en ese sentido.

Asimismo, repasó la infracción cometida por Álvaro Montero sobre Simón Escobar en el desenlace del partido, que terminó con el disparo de Dilan Godoy estrellándose en el palo izquierdo: "De la última, es algo que tenemos que aprender, tener cuidado con las contras. Ellos se encontraron con el penal. Por suerte para nosotros, lo fallaron".

Y en los penales, ganó Boca

Tras ese contratiempo agónico, el arquero colombiano terminó transformándose en la figura de la noche cordobesa al detener dos ejecuciones clave en la serie decisiva.

Frente a esta enorme actuación de Álvaro Montero, el Vasco no escatimó en elogios para su dirigido y proyectó la agenda inmediata del club: "Después, la cuota de suerte que tenemos que tener, un arquero que en esos momentos se agranda más de lo grande que es".

Pateamos bien y pasamos. Pateamos bien y pasamos.

"Felicito a mis jugadores. Hoy es una alegría, pero tenemos un septiembre cargado. Hay que tratar de agilizar las cosas para ir a Mendoza", concluyó el DT de Boca.