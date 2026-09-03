Duelo de argentinos en el US Open: cuándo juegan Tomás Etcheverry vs Mariano Navone

Con el triunfo, el argentino igualó su mejor registro en el certamen, alcanzando la tercera ronda como lo hizo en la temporada 2024 en el Flushing Meadows. Etcheverry buscará meterse en octavos de final del US Open por primera vez en su historia.

Por su parte, Mariano Navone continúa dando que hablar en el torneo ya que venció en primera ronda al legendario Novak Djokovic; y volvió a tener un partido sorprendente ante el italiano Berrettini.

El nacido en 9 de Julio no la tuvo nada sencilla. El partido comenzó a favor Berrettini con un tempranero break point al saque de Navone y con una contundencia en su servicio difícil de franquear -consiguió 15 aces en total-.

Pero a partir de la segunda manga, los errores comenzaron a notarse en el europeo, y el argentino de 25 años comenzó a crecer y a demotrar el gran nivel que viene exhibiendo en la última parte del año. Así la Nave logró quedarse con los dos sets siguientes, y llevó el partido al tie break en el último parcial. Un quiebre en el mata-mata le dio la ventaja y luego el triunfo a Navone que se enfrentará a su compatriota en tercera ronda por primera vez en el circuito.

"La primera vez que vamos a jugar en el circuito, nunca jugamos en contra, salvo en un Future. Va a ser un lindo match entre dos compañeros de equipo de Davis, amigos. Va a ser un partido durísimo", señaló Navone tras el rally.

Cuándo se juega el duelo de argentinos en el US Open

Este viernes 4 de septiembre se enfrentarán los argentinos en el US Open. El horario aún no está confirmado pero sería cercano al mediodía.