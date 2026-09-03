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No vuelve a la Argentina

Claudio Echeverri definió su futuro muy lejos de River: lo presentaron y se acordó del Millonario

El ex delantero de River abandonó otra vez al Manchester City porque Enzo Maresca no lo tendrá en cuenta y ya tiene un nuevo destino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Diablito Echeverri no volverá a River.

El Diablito Echeverri no volverá a River.

Nuevamente fuera de los planes del Manchester City, Claudio Echeverri fue cedido a préstamo otra vez. Pese a las versiones que lo vinculaban con un retorno a River, su destino estará en Portugal, donde buscará el protagonismo que no logró tener en el conjunto inglés.

El delantero asumirá un nuevo desafío en un club donde los argentinos dejaron una huella imborrable, con el objetivo firme de consolidarse en el fútbol europeo, una cuenta pendiente en su carrera.

Claudio Echeverri tiene un nuevo club.

Claudio Echeverri tiene un nuevo club.

Claudio Echeverri definió su futuro muy lejos de River

El Diablito fue presentado en Benfica y decidió llevar el número de un histórico de las Águilas: el número 30 que utilizaba Nicolás Otamendi; con ese dorsal el defensor se consolidó como figura y capitán del conjunto portugués.

Depués de ser presentado el jugador de 20 años se expresó en las redes sociales del Benfica para enviarle un mensaje a los hinchas: "Quería mandar un saludo grande. Muchas gracias por el apoyo que me dieron desde que salió que venía. Vamos a cumplir todos los objetivos que tengamos este año, se lo merecen. Que sigan apoyando como lo hacen siempre".

Y continuó: "Vamos a cumplir los objetivos".

Claudio Echeverri con Rui Costa, presidente de la instituci&oacute;n.

Claudio Echeverri con Rui Costa, presidente de la institución.

La carrera de Echeverri después de salir de River

Con la firme intención de lograr la estabilidad que busca en el fútbol europeo, el atacante inicia esta nueva etapa en Portugal tras un intenso andar por el Viejo Continente desde principios de 2025.

Su antecedente más cercano fue en el Girona español, donde alcanzó su mayor continuidad con 17 partidos jugados, un gol y una asistencia.

Previamente, tuvo un breve paso por el Bayer Leverkusen alemán, donde disputó 11 encuentros y dio una asistencia antes de interrumpir su contrato. Esta seguidilla de cesiones se originó por su falta de espacio en el Manchester City, club donde únicamente sumó tres presentaciones y convirtió un tanto frente al Al Ain en el Mundial de Clubes.

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