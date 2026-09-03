Claudio Echeverri definió su futuro muy lejos de River: lo presentaron y se acordó del Millonario

Depués de ser presentado el jugador de 20 años se expresó en las redes sociales del Benfica para enviarle un mensaje a los hinchas: "Quería mandar un saludo grande. Muchas gracias por el apoyo que me dieron desde que salió que venía. Vamos a cumplir todos los objetivos que tengamos este año, se lo merecen. Que sigan apoyando como lo hacen siempre".

Y continuó: "Vamos a cumplir los objetivos".

Claudio Echeverri con Rui Costa, presidente de la institución.

La carrera de Echeverri después de salir de River

Con la firme intención de lograr la estabilidad que busca en el fútbol europeo, el atacante inicia esta nueva etapa en Portugal tras un intenso andar por el Viejo Continente desde principios de 2025.

Su antecedente más cercano fue en el Girona español, donde alcanzó su mayor continuidad con 17 partidos jugados, un gol y una asistencia.

Previamente, tuvo un breve paso por el Bayer Leverkusen alemán, donde disputó 11 encuentros y dio una asistencia antes de interrumpir su contrato. Esta seguidilla de cesiones se originó por su falta de espacio en el Manchester City, club donde únicamente sumó tres presentaciones y convirtió un tanto frente al Al Ain en el Mundial de Clubes.