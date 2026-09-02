Juanfer Quintero rompió el silencio tras su salida de River y le pegó a Coudet: "El tiempo me dio la razón"

Sobre su postura y la posterior partida de Coudet, remarcó: "El dejar al lado un cariño y una gratitud, por todo lo que hemos vivido... Se generó mucho revuelo. Simplemente traté de ser sincero. El tiempo me dio la razón".

Respecto a las diferencias con el Chacho, aclaró que nunca le faltó el respeto y profundizó sobre el rol de los técnicos: "No soy el dueño de la verdad, aclaro. Son diferentes formas de ver el fútbol. Eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que viví en experiencia propia".

En esa misma línea, valoró su presente en el equipo colombiano: "En ningún momento le falté el respeto. Son sus formas. Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia".

Juanfer fundamentó la decisión de rescindir su contrato con River para volver a vestir la camiseta de Independiente Medellín. "Uno siempre busca el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. A raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños. Tengo 33 años. Analizo todo y dónde quiero jugar".

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Por otro lado, se refirió a la reacción de los hinchas: "Después de lo que pasó en River, se hablaron muchas cosas. Hasta los mismos hinchas me salieron a matar. Al mes, salieron a matar al otro... Los elogios no me gustan. Soy muy equilibrado en ese aspecto. El fútbol da muchas vueltas. Así miro yo la vida y el fútbol. Así tomo yo las decisiones".

Finalmente, reflexionó sobre el peso del resultado en el fútbol actual y recordó la salida de Gallardo en febrero del corriente 2026: "Soy de los que piensan que hoy se está viendo mucho el resultado y las formas. Me pasó el año pasado que se tuvo que ir el entrenador más grande de la historia de River por perder dos partidos. Cualquiera puede irse".