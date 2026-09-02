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Juanfer Quintero rompió el silencio tras su salida de River y le pegó a Coudet: "El tiempo me dio la razón"

Juanfer Quintero rompió el silencio tras dejar River y apuntó contra Eduardo Coudet. "Ha sido muy difícil para mí", aseguró

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juanfer Quintero volvió a apuntar contra Eduardo Coudet.

Juanfer Quintero volvió a apuntar contra Eduardo Coudet.

Juan Fernando Quintero volvió a hablar tras su partida de River y dejó duras declaraciones sobre su relación con Eduardo Coudet. Desde Colombia, el actual futbolista de Independiente Medellín fue contundente sobre la reciente salida del Chacho como DT del Millonario.

El héroe de Madrid explicó cómo vivió el proceso de su salida de Núñez tras no reincorporarse post Mundial 2026. A los 33 años, el colombiano analizó las diferencias de criterio con el entrenador y el exitismo en el mundo del fútbol.

Las diferencias de Juanfer Quintero con Coudet

En una entrevista ante los micrófonos de Win Sports, Quintero se refirió al revuelo generado por su despedida de River: "Quiero hacer eso a un costado. Después de lo que me pasó y todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí".

Sobre su postura y la posterior partida de Coudet, remarcó: "El dejar al lado un cariño y una gratitud, por todo lo que hemos vivido... Se generó mucho revuelo. Simplemente traté de ser sincero. El tiempo me dio la razón".

Respecto a las diferencias con el Chacho, aclaró que nunca le faltó el respeto y profundizó sobre el rol de los técnicos: "No soy el dueño de la verdad, aclaro. Son diferentes formas de ver el fútbol. Eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que viví en experiencia propia".

En esa misma línea, valoró su presente en el equipo colombiano: "En ningún momento le falté el respeto. Son sus formas. Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia".

Juanfer fundamentó la decisión de rescindir su contrato con River para volver a vestir la camiseta de Independiente Medellín. "Uno siempre busca el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. A raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños. Tengo 33 años. Analizo todo y dónde quiero jugar".

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Por otro lado, se refirió a la reacción de los hinchas: "Después de lo que pasó en River, se hablaron muchas cosas. Hasta los mismos hinchas me salieron a matar. Al mes, salieron a matar al otro... Los elogios no me gustan. Soy muy equilibrado en ese aspecto. El fútbol da muchas vueltas. Así miro yo la vida y el fútbol. Así tomo yo las decisiones".

Finalmente, reflexionó sobre el peso del resultado en el fútbol actual y recordó la salida de Gallardo en febrero del corriente 2026: "Soy de los que piensan que hoy se está viendo mucho el resultado y las formas. Me pasó el año pasado que se tuvo que ir el entrenador más grande de la historia de River por perder dos partidos. Cualquiera puede irse".

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