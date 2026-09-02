Cambios en la formación de Alpine para el inicio de la acción en Monza, en el GP de Italia

En este caso, será el turno de Pierre Gasly cederle su asiento al piloto estonio ya que en el Gran Premio de Hungría, hace dos fechas atrás, fue Franco Colapinto quien le otorgó su butaca del A526 a Aron para girar en el circuito de Hungaroring.

Paul Aron se subirá al auto de Gasly en la primera práctica libre del circuito de Monza.

"Tengo muchas ganas de volver a pilotar en la práctica libre 1 con el equipo este fin de semana. Estoy agradecido al equipo por darme la oportunidad de volver a ponerme al volante tan pronto”, aseguró Paul Aron en el sitio oficial de Alpine.

Luego de participar en la primera tanda de entrenamientos, el piloto de 22 años se trasladará a la sede en Enstone para continuar trabajando con el simulador para colaborar con la puesta a punto de los coches de Alpine.

Franco Colapinto con Lautaro Martínez en Italia

El argentino ya se encuentra en Italia para correr una nueva carrera en la Fórmula 1, pero se tomó un momento en medio de la vorágine y aprovechó a visitar al campeón del mundo en el entrenamiento del Inter de Milán.

Horarios de Monza

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 7.30

Práctica Libre 2: 11

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7

Clasificación: 11

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10