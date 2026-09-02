El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 se correrá este fin de semana en el circuito de Monza. Será una fecha especial para Franco Colapinto quien tendrá la oportunidad de comenzar a utilizar las actualizaciones que Alpine puso en pista, en el Gran Premio de Países Bajos, en el auto de Pierre Gasly.
Cambios en la formación de Alpine para el inicio de la acción en Monza, en el GP de Italia
Paul Aron ocupará la butaca de uno de los dos pilotos titulares en el inicio del Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza
Además, de esas novedades, la escudería francesa anunció cambios en la alineación de pilotos para la primera práctica libre que se llevará a cabo en el Autodromo Nacional de Monza.
Alpine cambia la formación de pilotos para la primera tanda de libres en Monza
Paul Aron será quien gire en la pista el próximo viernes en las primeras prácticas libres del GP de Italia, buscando seguir sumando minutos en circuitos de la Fórmula 1. La participación del estonio sacará a uno de los dos pilotos titulares de su butaca.
En este caso, será el turno de Pierre Gasly cederle su asiento al piloto estonio ya que en el Gran Premio de Hungría, hace dos fechas atrás, fue Franco Colapinto quien le otorgó su butaca del A526 a Aron para girar en el circuito de Hungaroring.
"Tengo muchas ganas de volver a pilotar en la práctica libre 1 con el equipo este fin de semana. Estoy agradecido al equipo por darme la oportunidad de volver a ponerme al volante tan pronto”, aseguró Paul Aron en el sitio oficial de Alpine.
Luego de participar en la primera tanda de entrenamientos, el piloto de 22 años se trasladará a la sede en Enstone para continuar trabajando con el simulador para colaborar con la puesta a punto de los coches de Alpine.
Franco Colapinto con Lautaro Martínez en Italia
El argentino ya se encuentra en Italia para correr una nueva carrera en la Fórmula 1, pero se tomó un momento en medio de la vorágine y aprovechó a visitar al campeón del mundo en el entrenamiento del Inter de Milán.
Horarios de Monza
Viernes 4 de septiembre
Práctica Libre 1: 7.30
Práctica Libre 2: 11
Sábado 5 de septiembre
Práctica Libre 3: 7
Clasificación: 11
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10
En pocas palabras
- Cambios en Alpine: El equipo implementará novedades aerodinámicas y cambios en la alineación de pilotos para la primera práctica libre en Monza.
- Debut de Aron: Paul Aron girará en lugar de Pierre Gasly en la FP1 del Gran Premio de Italia.
- Actualización del coche: Las nuevas piezas, vistas previamente en Países Bajos, buscan mejorar el rendimiento del equipo.