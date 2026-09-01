Colapinto incorporará las mejoras de Alpine que usó Gasly y se ilusiona: "Estoy deseando probarlas"

El paso parecía prometedor y trabajaremos duro para adaptarnos a los cambios lo antes posible. El paso parecía prometedor y trabajaremos duro para adaptarnos a los cambios lo antes posible.

Además, recordó que en 2024 su estreno fue en ese escenario: "Debuté en la F1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí delante de la afición italiana"; luego demostró que tiene experiencia en el circuito: "Será una carrera interesante con esta generación de coches; las largas rectas combinadas con zonas de frenada muy fuertes podrían generar mucha acción".

Así se presentó Franco Colapinto en su debut en 2024.

También se expresó sobre su continuidad en Alpine, confirmado desde el 27 de agosto: "Han sido un par de semanas bastante ajetreadas para mí desde que volvimos a competir en Zandvoort después del parón veraniego. Estoy encantado de que, en el periodo previo a Monza, el equipo haya confirmado que me quedaré el año que viene, junto a Pierre".

Colapinto le agradeció a su entorno por asegurar la continuidad en Alpine

"Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio (Briatore) y Steve (Nielsen) por la confianza y es una sensación increíble seguir con este equipo una temporada más. Hemos hecho un gran progreso este año, tanto con el coche como con mi pilotaje", manifestó sobre su futuro dentro de la estructura francesa como piloto titular.

Así que estoy muy contento de que se haya reconocido. Así que estoy muy contento de que se haya reconocido.

De igual manera, para concluir, se refirió a que la prioridad antes de pensar en 2027 está en su desafío en Italia: "Por ahora, nuestra atención está puesta en Monza y en nuestra posición en el campeonato".