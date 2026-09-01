Se terminó la novela: se definió el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez continuará su carrera en el Atlético de Madrid.

Desde que Julián Álvarez hizo público su deseo de emigrar al Barcelona, el Atlético Madrid se encargó de impedir sistemáticamente el traspaso del delantero al club culé. La entidad Colchenera emitió comunicados e, incluso, sus autoridades salieron a hablar para manifestar su firme postura de no negociar con el elenco catalán. Por ello, se terminó dando este desenlace, tal vez el menos auspicioso y esperado por el jugador.

Tomada la decisión, el ex River volvió a presentarse a los entrenamientos y continuará una nueva temporada en la que tendrá la difícil tarea de recomponer una relación con los hinchas y con el club que parece diezmada.

El próximo partido del Atlético Madrid será este sábado 5 de septiembre ante el Athletic Bilbao en condición de visitante. Todo indica que Julián estará entre los convocados, aunque iniciaría en el banco de suplentes.