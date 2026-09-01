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Se terminó la novela: se definió el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Se acabó la novela entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid luego de que el futbolista comunicara la decisión sobre su futuro

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Julián Álvarez continuará su carrera en el Atlético de Madrid. 

Julián Álvarez continuará su carrera en el Atlético de Madrid. 

Se definió el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. En medio del cierre del mercado de pases europeo, y luego de una guerra abierta entre el argentino y el club Colchonero por el deseo manifiesto del jugador de irse al Barcelona, la Araña dio a conocer cuál será su próximo paso en su vida profesional.

Julián Álvarez definió su futuro

El ex River le comunicó a a Mateu Alemany, director general del Atlético de Madrid, que continuará su carrera en el elenco Colchonero al menos hasta la apertura del próximo mercado de pases en enero.

La decisión la tomó Álvarez luego de pasar semanas de incertidumbre en las que se ausentó de algunos entrenamientos comandados por Diego Simeone, se perdió dos encuentros válidos por La Liga, y coqueteó además con el Arsenal de Inglaterra por una posible salida que no terminó encontrando buen puerto.

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Julián Álvarez continuará su carrera en el Atlético de Madrid.

Desde que Julián Álvarez hizo público su deseo de emigrar al Barcelona, el Atlético Madrid se encargó de impedir sistemáticamente el traspaso del delantero al club culé. La entidad Colchenera emitió comunicados e, incluso, sus autoridades salieron a hablar para manifestar su firme postura de no negociar con el elenco catalán. Por ello, se terminó dando este desenlace, tal vez el menos auspicioso y esperado por el jugador.

Tomada la decisión, el ex River volvió a presentarse a los entrenamientos y continuará una nueva temporada en la que tendrá la difícil tarea de recomponer una relación con los hinchas y con el club que parece diezmada.

El próximo partido del Atlético Madrid será este sábado 5 de septiembre ante el Athletic Bilbao en condición de visitante. Todo indica que Julián estará entre los convocados, aunque iniciaría en el banco de suplentes.

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