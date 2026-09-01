Santiago Gómez Cora, una visita de lujo en Mendoza: "Jugar en Argentina siempre es un diferencial para Los Pumas"

El análisis de Santiago Gómez Cora en la previa de Los Pumas vs Australia, en Mendoza

"Este equipo de Los Pumas tiene algunos jugadores nuevos y otros con poco rodaje y eso es muy positivo para seguir alimentando al equipo a poco más de un año del Mundial 2027. Es una gran oportunidad y un gran desafío como ya lo fue el fin de semana pasado".

Isgró es uno de Los Pumas actuales que pasaron por Los Pumas 7s.

"Jugar en Argentina siempre es un diferencial para Los Pumas. La pasión distingue al equipo y de local saca a relucir eso que tiene adentro que es único y especial. Más allá de que siempre nos representan muy bien alrededor del mundo, creo que jugar en Argentina, ya sea en el interior o en Buenos Aires, es muy especial y es muy lindo que a través del seleccionado el rugby llegue a todo el país".

"Me encantó ver jugadores nuevos en estos últimos partidos. Todos queremos ver siempre a Los Pumas siendo competitivos y aunque por ahí el resultado final no fue el que todos deseamos a un año del Mundial es un gran momento para darle rodaje a ciertos jugadores y sobre todo me gustaría ver debutar a algunos de los que estuvieron en Los Pumas 7s como Tobi Wade, que puede aportarle mucho al equipo".

"El resultado es anecdótico. A un año del Mundial hay que enfocarse en consolidar el equipo, darle rodaje a ciertos jugadores y hacer debutar a otros para ver si pueden levantar la mano. De todos modos veo un equipo competitivo y apuesto a que la base se amplíe para que la competencia interna sea cada vez mayor".

"Estos partidos son importantes para probar, a veces de manera forzada por el calendario, pero también por la competencia interna que le hace tan bien al equipo. Desde ese lado el balance de esta serie hasta ahora es muy bueno".