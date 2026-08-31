Fiel a su estilo: John McEnroe destrató a Mariano Navone por su triunfo ante Djokovic

Consumada la victoria de Navone en el US Open, el ex número 1 en 1980, fue uno de los pocos que demeritó al argentino tras su hazaña ante el encumbrado Novak Djokovic. “Va a jugar la segunda ronda en la cancha 21”, dijo el ganador de siete Grand Slams, agregando que le “desea lo mejor” al nacido en 9 de Julio, Buenos Aires, y que debe “disfrutar el momento”.

La hazaña de Mariano Navone en el US Open

Mariano Navone pudo derrotar a Djokovic en la primera ronda del US Open para conseguir el mejor triunfo de su carrera y avanzar a la segunda instancia, en la que espera por el ganador entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.