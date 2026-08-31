La controversial leyenda del tenis mundial, el estadounidense John McEnroe, famoso no sólo por su calidad, si no también por su mala conducta en las canchas, empañó la alegría del argentino Mariano Navone, que eliminó en la madrugada de este lunes al serbio Novak Djokovic en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.
Fiel a su estilo: John McEnroe destrató a Mariano Navone por su triunfo ante Djokovic
El otrora Chico Malo del tenis John McEnroe saludó con una irónica frase al tenista argentino Mariano Navone que le ganó a Nole Djokovic en el US Open
Consumada la victoria de Navone en el US Open, el ex número 1 en 1980, fue uno de los pocos que demeritó al argentino tras su hazaña ante el encumbrado Novak Djokovic. “Va a jugar la segunda ronda en la cancha 21”, dijo el ganador de siete Grand Slams, agregando que le “desea lo mejor” al nacido en 9 de Julio, Buenos Aires, y que debe “disfrutar el momento”.
La hazaña de Mariano Navone en el US Open
Mariano Navone pudo derrotar a Djokovic en la primera ronda del US Open para conseguir el mejor triunfo de su carrera y avanzar a la segunda instancia, en la que espera por el ganador entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.
Su victoria se dio en el mítico estadio Arthur Ashe, que fue techado debido a las inclemencias climáticas, y se dio por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, tras de más de 4 horas y media de juego.
En su rol de comentarista para las transmisiones oficiales estadounidenses, McEnroe, poco objetivo y despectivo, había descrito al argentino como un rival “que no supondría inconvenientes” para Nole en la previa del partido, aseguró que, en lugar del Arthur Ashe, Navone deberá disputar "la segunda ronda en la cancha 21".
Tras el comentario innecesario, mientras Navone celebraba una victoria memorable a pura sonrisa, el comentarista, famoso por su tenis y por romper raquetas e insultar árbitros en los '80s, comentó que el jugador de 25 años deberá intentar "mantener la misma intensidad" que demostró en su último partido, y que debe "disfrutar el momento".
En pocas palabras
- John McEnroe: El legendario tenista estadounidense se refirió al triunfo de Mariano Navone contra Novak Djokovic en el US Open.
- Comentario irónico: McEnroe sugirió que Navone jugará "inmerecidamente" la segunda ronda en la cancha 21