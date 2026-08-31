¡Batacazo histórico! Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en primera ronda del US Open

Djokovic mostró inconveniencias físicas durante el duelo ante Navone por el US Open.

El comienzo del juego tuvo el dominio favorable al serbio, quien rápidamente consiguió un quiebre y se puso arriba en el marcador. Sin embargo, Mariano Navone, empezó a mostrar su carácter conforme fueron pasando los games, e igualó un set que se definió en favor de Djokovic en instancia de tie break.

Los dos siguientes sets tuvieron un reñido score pero quedaron a favor de Nole. Sin embargo, el tenista de 39 años comenzó a mostrar señales de cansancio y molestias físicas producto de la exigencia en cancha y el alto grado de humedad en suelo neoyorquino.

El crecimiento de Navone en el partido, al ganar el cuarto set, sacaron lágrimas del rostro de Djokovic ya durante la quinta manga. Al límite de su exigencia física, el serbio se mostró vulnerable en el final de un histórico partido en el US Open.

Finalmente, Mariano Navone se adueñó del encuentro y abrochó una hazaña histórica en su vitrina personal al dejar por primera vez afuera a Novak Djokovic en el debut de un Grand Slam pasados 20 años. El último en eliminarlo en esa condición había sido el estadounidense Paul Goldstein, en el Australian Open 2006.

Continúan los argentinos en el US Open

En la próxima ronda, Mariano Navone enfrentará al vencedor del duelo entre Matteo Berrettini y quien fuera campeón del US Open 2016, Stanislas Wawrinka. El suizo recibió una wild card para ser parte del cuadro principal en su última temporada como tenista profesional.

En cuanto al resto de los tenistas argentinos con actualidad en el US Open, en primera ronda se darán los siguientes enfrentamientos: Sebastián Báez se medirá ante el estadounidense Brandon Nakashima; Marco Trungelliti hará lo propio con el chino Shang Juncheng, Facundo Díaz Acosta se cruzará con el francés Quentin Halys, Román Burruchaga lo hará frente al ruso Karén Jachánov; Francisco Cerúndolo se verá las caras con el austríaco Filip Misolic, Camilo Ugo Carabelli con el alemán Jan-Lennard Struff y Juan Manuel Cerúndolo tendrá el desafío ante el francés Arthur Géa.

Solana Sierra, por su parte, quedó eliminada en primera ronda ante Elina Svitolina; y Tomás Etcheverry aguarda rival en segunda ronda.